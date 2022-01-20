У поліції не уточнили точне місце розташування поховань і скільки загиблих виявлено.

В Алмати виявлені місця поховання передбачуваних учасників заворушень.

Про це повідомляє Радіо Азаттик на офіційне агентство "Казінформ".

Інформацію підтвердила офіційний представник Департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек.

"Таємні поховання проводилися для того, щоб ускладнити ідентифікацію учасників заворушень", - сказала вона.

У поліції не уточнили точне місце розташування поховань і скільки загиблих виявлено.

Читайте такожПутін вдруге за тиждень забув ім'я президента Казахстану (відео)Як повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня почалися акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Згодом громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, запровадження демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні було введено режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги в "наведенні порядку" в ОДКБ. Росія, Білорусь і Вірменія відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.

10 січня в Казахстані було оголошено загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. У той же день Токаєв заявив, що у країні була здійснена спроба держперевороту, але конституційний порядок відновлено.

15 січня начальник служби кримінального переслідування Генеральної прокуратури Серік Шалабаєв заявив, що внаслідок січневих подій у Казахстані загинули 225 людей.

З 19 січня в Казахстані скасували режим надзвичайного стану.

Вас також можуть зацікавити новини: