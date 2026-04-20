'Підживлює наратив РФ': в Естонії розкритикували слова Зеленського про загрозу для Балтії

В Естонії вважають, що Росія не збирається нападати на країни Балтії.

В Естонії вважають, що заява президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує мобілізацію для нападу на країни Балтії, "підриває довіру до 5-ї статті НАТО". Про це пише ERR з посиланням на заяви естонських чиновників.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Україна вже неодноразово вказувала на загрозу нападу Росії на інші країни. За його словами, такі заяви не відповідають оцінці естонської розвідки.

"Такі заяви, по-перше, не відповідають нашим розвідувальним даним і нашій оцінці загроз. Ми не бачимо, щоб Росія концентрувала свої війська або взагалі якимось чином готувалася до військового нападу на НАТО чи країни Балтії – скоріше навпаки. Росія перебуває не в дуже сильній позиції на українському фронті, а також в економічному плані", – сказав міністр.

Цахкна підкреслив, що подібні заяви з боку України "не сприяють співпраці".

Також заяву Зеленського прокоментував і голова комітету з закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон. Він зазначив, що такі заяви з боку України лунають вже не вперше.

"Ніби погрожують у бік Європи. Мовляв, дивіться: якщо ми якимось чином опинимося в слабшій позиції або програємо, то наступними будете ви, насамперед країни Балтії. Це, звичайно, неприємно і, безперечно, підживлює російський наратив про те, що "ми – сторона-переможець, ми наступаємо, а ви відступаєте і програєте"", – заявив Міхкельсон.

За словами депутата, якщо існує серйозна загроза, то союзники повинні обмінюватися такими повідомленнями між собою. Також він звинуватив Зеленського в поширенні російських тез.

"Зеленський підкреслив, що НАТО має бути єдиним і готовим реагувати на дії Путіна. Я згоден, що жодна людина не підірвала довіру до п'ятої статті так сильно, як президент США Дональд Трамп, але й президент України також її послаблює", - сказав Міхкельсон.

Заява Зеленського про підготовку РФ до нападу на країни Балтії

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни активно проводять мобілізацію для нового великого наступу проти України або обмеженого наступу на інші напрямки, зокрема проти країн Балтії, де Росія може розраховувати на швидший ефект.

За словами Зеленського, подальші дії Кремля залежатимуть від реакції НАТО та готовності союзників діяти спільно. Він зазначив, що Альянс може поставити під сумнів саму основу свого існування, якщо не реагуватиме належним чином на потенційну агресію.

