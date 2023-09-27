За даними місцевих рятувальників, під час святкування хтось запустив феєрверки в приміщенні, набитому людьми.

В Іраку понад 100 людей загинули під час пожежі на весіллі. Ще зо дві сотні отримали травми та опіки.

Як повідомляє Reuters, трагедія сталася напередодні ввечері в районі Хамданія в провінції Найнава (Ніневія) на півночі країни. Рятувальники до ранку шукали тіла загиблих на згарищі.

Заступник губернатора Хасан аль-Аллак повідомив Reuters, що підтверджено загибель 113 осіб, місцеві ЗМІ повідомляють про 200 поранених.

Відомо, що пожежа охопила великий зал для проведення банкетів після того, як під час святкування було запалено феєрверк. Таку версію озвучили місцеві рятувальники. Велика кількість загиблих, ймовірно, пояснюється тим, що будівля була з легкозаймистих будівельних матеріалів, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню.

Згідно з офіційними заявами, федеральна влада Іраку та іракський напівавтономний регіон Курдистан направили машини швидкої допомоги та медичні бригади в район трагедії.

Очевидці на місці розповіли, що будівля загорілася близько 22:45 за місцевим часом, і що під час інциденту там були сотні людей.

Інші катастрофи з великою кількістю загиблих

Як писав УНІАН, в серпні на Гаваях спалахнули масштабні лісові пожежі, які швидко перекинулися на заселені території, створивши вогняний армагеддон. Повідомлялося щонайменше про півсотні загиблих. Найбільше постраждало курортне місто Лахайна, на відновлення якого, за заявою Гавайських чиновників, піде багато років й мільярди доларів.

Також ми розповідали, що на початку червня у зіткненні поїздів в Індії загинуло понад 200 людей. Через помилку сигнальної системи пасажирський експрес виїхав не на ту колію та зіткнувся з товарним потягом.

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