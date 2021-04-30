За попередніми даними, тиснява виникла в результаті обвалення трибун.

На півночі Ізраїлю в ніч на 30 квітня щонайменше 38 людей загинули в результаті тисняви, яка виникла під час релігійного свята Лаг ба-Омер біля могили Раббі Шимона Бару Іохая на горі Мерон.

Читайте такожНа концерті в Алжирі через тисняву загинули п'ятеро людей (відео)За попередніми даними, щонайменше 103 людини отримали поранення, 44 з них знаходяться в критичному стані. До місця ініденту направили шість евакуаційних вертольотів, також там встановили польовий госпіталь, передає ТСН з посиланням на The Jerusalem Post.

"Важкі картини, люди придавлені без можливості врятуватися. Деяким з поранених все ще надають допомогу на місці події", — розповів представник Національної служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ізраїлю Закі Хеллер.

"Це одна з найстрашніших трагедій, які я коли-небудь пережив. Я не бачив нічого подібного з тих пір, як почав працювати в сфері екстреної медицини ще в 2000 році", — додав віце-президент ізраїльської організації швидкої медичної допомоги United Hatzalah Лазар Хайман.

Ізраїльська поліція перекрила рух в цьому районі і почала евакуацію, а Армія оборони Ізраїлю направила військовослужбовців рятувальної бригади і вертольоти ВПС Ізраїлю для надання допомоги на місці події.

"Ми були біля виходу, вирішили, що хочемо піти, а потім поліція заблокувала ворота, тому той, хто хотів вийти, не міг вибратися. У такому поспіху ми накинулися один на одного... Я думав, що помру, — розповів очевидець. - Я бачив поруч із собою мертвих людей".

За деякими даними, тиснява утворилася в результаті обвалення трибун.

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху назвав інцидент "важкою катастрофою". "Ми всі молимося за одужання поранених. Я прошу посилити рятувальні сили, що діють в цьому районі", - підкреслив він.

Свято на горі Мерон стало одним з перших масових заходів в Ізраїлі з початку пандемії COVID-19. За попередніми даними, участь в ньому взяли до 100 тис. осіб.

Свято Лаг ба-Омер

Лаг ба-Омер - єврейське свято, що відзначається в 33-й день Омера (18 іяра). В цей день, зокрема, помер головний учень раббі Аківи - раббі Шимон Бар Йохай. Щорічно вночі на його могилу на горі Мерон з'їжджаються тисячі хасидів.

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Автор: Ірина Погоріла