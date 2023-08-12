Першого разу політика випустили на волю нібито через стан здоров’я, але суд скасував це рішення.

Колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуму звільнили з в'язниці через її переповненість. Як пише BBC, екс-президент мав відбувати 15-місячне ув’язнення за неповагу до суду.

81-річного політика ув’язнили у 2021 році після того, як він відмовився давати свідчення перед комісією, яка розслідувала фінансові махінації та кумівство під час його президентства. Однак він був звільнений з в’язниці за станом здоров’я вже через два місяці після посадки.

Апеляційний суд у листопаді минулого року визнав, що звільнення було незаконним, і наказав повернути Зуму до в'язниці, щоб відбути строк. Минулого місяця Конституційний суд відхилив спробу скасувати це рішення.

Відео дня

Минулої п’ятниці Зума формально здався владі, щоб відбути решту покарання, однак тепер його знову відпустили на волю. У понеділок він прибув до в’язниці, був внесений в систему, але вже за годину його відпустили.

Міністр юстиції Рональд Ламола заявив, що екс-президента звільнили, щоб вирішити проблему переповненості в'язниць. За даними влади, сьогодні в Південній Африці кількість в’язнів на 47% перевищує місткість в’язниць.

За словами офіційних осіб, Зума є одним із понад 9 тисяч ув'язнених з низьким ризиком, яких звільнили за певною схемою протягом кількох останніх місяців. Міністр зазначив, що рішення щодо екс-президента було ухвалено адміністрацією в'язниці без будь-якого політичного втручання, і що Зума не мав жодного особливого ставлення.

Політична опозиція та громадські активісти вже звинуватили владу в тому, що вона допомагає Зумі ухилятися від правосуддя та пообіцяли оскаржити рішення в судовому порядку. Тоді як правляча партія навпаки привітала звільнення екс-президента та заявила, що воно відповідає інтересам країни.

Ситуація в Південній Африці

Як раніше УНІАН писав, російський диктатор Володимир Путін створив для Південної Африки "дипломатичний жах" і проблеми в економіці.

В російсько-українському конфлікті ПАР хотіла виглядати мудрим і стійким посланцем миру, а також прихильником ідей нейтралітету. Однак на практиці країну втягнули в низку гучних міжнародних скандалів, які виставили владу в Преторії розгубленою та нерішучою. На додачу до цього дипломатичні скандали обвалили національну валюту ПАР.

Через те, що в останні роки відносини Південної Африки з Росією були досить теплими, на Заході почала зміцнюватися думка, що Преторія підіграє Москві в розв'язаній нею війні.

Вас також можуть зацікавити новини: