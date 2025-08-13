'Росія виграла цю війну': Орбан відзначився скандальними заявами перед самітом на Алясці

Напередодні саміту угорський прем’єр заявив, що Росія перемогла у війні, а Європа ризикує залишитися осторонь переговорів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія перемогла у війні проти України. Свої слова він озвучив у вівторок, напередодні запланованого на п’ятницю саміту президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна, передає Reuters.

"Ми зараз говоримо так, ніби це ситуація війни без кінця, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну", – сказав Орбан в інтерв’ю YouTube-каналу Patriot. "Питання лише в тому, коли і за яких обставин Захід, який стоїть за українцями, визнає, що це сталося, і що з усього цього вийде".

Орбан, який з 2010 року очолює уряд Угорщини та підтримує тісні контакти з Кремлем навіть після вторгнення РФ у лютому 2022-го, став єдиним лідером ЄС, що не підписав спільну заяву про право України самостійно визначати своє майбутнє.

Угорщина отримує більшість енергоресурсів з Росії, відмовилася постачати Києву зброю та виступає проти вступу України до Євросоюзу. За словами Орбана, Європа "втратила можливість вести переговори з Путіним" під час каденції Джо Байдена і тепер ризикує залишитися осторонь ухвалення рішень.

"Якщо ви не за столом переговорів, ви в меню", – наголосив угорський прем’єр.

Він також пояснив, що не підтримав заяву ЄС, оскільки вона робить Європу "смішною та жалюгідною".

Що передувало

Напередодні 26 країн-членів Європейського Союзу підписали спільну заяву перед зустріччю президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. У ній глави держав наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Угорищина не оприлюднила заяву. Правоконсервативний уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана відкидає військову допомогу Європейського Союзу Україні як таку, що "безглузду і подовжує війну". Орбан також вважає санкції ЄС проти Росії неефективними: він неодноразово критикував їх як некорисність та шкоду для європейської економіки, а в минулому навіть домігся скасування санкцій ЄС проти кількох росіян.

