Верховний суд призначив виконувачку обов'язків президента Венесуели

Сам же вже Мадуро доставлений до Центру тримання під вартою в Брукліні.

Віцепрезидентка Делсі Родрігес має обійняти посаду виконувачки обов'язків президента Венесуели.

Таке постановив Верховний суд країни, повідомляє Reuters. Суд пояснив своє рішення тим, що призначення Родрігес на цю посаду важливе "для забезпечення адміністративної спадкоємності та всебічного захисту країни".

Крім того, як пише газета New York Times (NYT) із посиланням на співробітника правоохоронних органів, знайомого з маршрутом перевезення Ніколаса Мадуро, гелікоптер із поваленим президентом Венесуели на борту приземлився в Брукліні неподалік від Центру утримання під вартою, де він перебуватиме до суду.

Також (NYT) повідомив, що поліцейський біля Центру тримання під вартою, повідомив присутнім біля будівлі через гучномовець, що Мадуро вже зайшов всередину установи.

Натовп людей почав радіти, співати і розмахувати прапорами Венесуели.

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його країна братиме участь у подальших змінах у Венесуелі після захоплення Ніколаса Мадуро, щоб не допустити допущення приходу до влади такої самої людини, як він.

Тим часом президент України Володимир Зеленський висловив думку, що США могли б вирішити проблему і з деякими іншими диктаторами так само, як вирішили проблему з Мадуро.

