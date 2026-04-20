Для РФ з’явився новий плацдарм у Європі після виборів в Болгарії, – The Washington Post

Західне ЗМІ аналізує радикальну зміну розкладу сил та загрозу для підтримки України на тлі завершення виборів в Софії.

Росія готується відновити свій вплив всередині Європейського Союзу після того, як прихильний до Кремля політик Румен Радев здобув переконливу перемогу, пише The Washington Post.

Як стало відомо, колишній президент Болгарії Румен Радев та його нова партія "Прогресивна Болгарія" отримали більшість голосів, що дозволяє сформувати уряд одноосібно.

У Кремлі вже встигли відреагувати на подію. речник Дмитра Пєскова заявив, що Москва "вражена" таким результатом.

За наявними даними, Радев, який раніше був льотчиком-винищувачем, активно виступає проти військової допомоги Україні та ставить під сумнів доцільність вступу Болгарії до єврозони.

На думку експертів видання, він може стати "новим Орбаном" для ЄС, особливо після того, як сам Віктор Орбан нещодавно зазнав поразки на виборах в Угорщині.

Що Радев каже про Європу та війну

Після оголошення результатів політик не забарився з резонансними заявами, зазначає ЗМІ. Зокрема, він фактично повторив тези російської пропаганди щодо безпеки. Як йдется у статті, Радев прямо розкритикував політику Євросоюзу.

"Європа стала жертвою власних амбіцій бути моральним лідером у світі з новими правилами", – сказав він журналістам.

Також, за словами Радева, "сильна Болгарія та сильна Європа потребують критичного мислення та прагматизму". Він закликав до створення "нової архітектури безпеки", що повністю збігається з інтересами Кремля.

Чи заблокує Болгарія допомогу Україні

Попри радикальну риторику, економіка країни критично залежить від дотацій Брюсселя. Як зазначають аналітики, це може стримати Радева від відвертого шантажу ЄС. Проте він має серйозні важелі впливу, адже Болгарія – ключовий транзитер російського газу до Угорщини.

Колишній прем’єр-міністр Кирило Петков у коментарі виданню наголосив на готовності до опору:

"Ми будемо рішуче протидіяти будь-яким антиєвропейським настроям".

Раніше УНІАН писав, що політолог Володимир Манько аналізував, чи стане новий прем'єр Болгарії "Орбаном-2".

"Чи буде Болгарія сповідувати таку ж антиукраїнську політику? Я думаю, навряд чи. Щоб аж так, як до чого скотився Орбан. Такого в Болгарії, напевно, не буде. Але проблеми і ускладнення у відносинах між Україною і Болгарією будуть", - сказав він.

Разом з тим, на його думку, наша дипломатія та посольство в Болгарії повинні вже зараз оцінювати ситуацію і розуміти, як працювати далі.

