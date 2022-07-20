Нинішнього прем'єр-міністра країни підтримав 95 сенаторів.

Сенат Італії висловив за вотум довіри нинішньому прем'єр-міністру Маріо Драгі, що критикував Росію. Політика підтримали 95 сенаторів.

Про це пише видання La Reppublica.

Зазначається, що проти Драгі виступили 38 сенаторів. При цьому в голосуванні взяли участь 133 з 315 депутатів Сенату.

Крім того, відомо, що члени трьох найбільших партій відмовилися голосувати. Йдеться про політсили "Рух п'яти зірок", "Вперед Італія" та "Ліга". Таким чином, нинішній уряд Італії залишається.

Варто зауважити, що Сенат Італії вже вдруге надає Драгі вотум довіри.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 червня лідери трьох найбільших країн ЄС прибуток в Київ. Пізніше до них приєднуватися президент Румунії Клаус Йоханніс, який приїхав до Києва окремо.

Після зустрічі 5 лідерів держав німецьке видання Die Welt повідомило, що нібито канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі могли за "закритими дверима" попросити главу України Володимира Зеленського відновити переговори з Росією.

19 червня міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо звинуватив свою ж партію в підриві підтримки Києва. За його словами, уряд країни має захищати демократію і свободу і поскаржився на нападки з боку членів його партії "Рух 5 зірок".

22 червня Ді Майо офіційно оголосив про свій вихід з партії "Рух 5 зірок". При цьому він вказав, що створить нову парламентську групу для підтримки Уряду Маріо Драгі.

14 липня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що подає у відставку. Він заявив, що "більше немає тієї частини національної єдності, яка підтримувала цей уряд з моменту його створення", тому він не бачить більше умов для роботи свого кабінету.

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