Відмова Шольца йти ва-банк у плані підтримки України говорить про те, що його кінцева мета - схилити Київ до переговорів.

Канцлер Олаф Шольц збентежив своїх європейських союзників через прийняття суперечливих позицій щодо України, але для такої його позиції є цілком конкретні причини, пише Politico.

Як пише видання, причина, з якої Шольц відмовляється чітко сказати, що він хоче перемоги України, полягає в тій самій причині, що й відмова надати необхідну зброю для досягнення цієї мети: глибоко вкорінений страх перед Росією.

Крім того, для багатьох німців, які виросли в комуністичній Східній Німеччині, Росія все ще вважається радше другом, ніж ворогом, і тому ставлення до Росії на сході Німеччини — донині — набагато позитивніше, пише видання.

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Тому відмову Шольца надіслати Україні ракети Taurus слід розглядати не ізольовано, а радше як частину його більш широкої політичної стратегії.

"Небажання Шольца йти ва-банк за Україну свідчить про те, що його кінцева мета полягає в тому, щоб Україна погодилася на мирні переговори, швидше раніше, ніж пізніше. У цьому відношенні на руку німцям грає відмова республіканців у Конгресі США просувати черговий пакет допомоги Україні".

До того ж, нагадує видання, восени 2025 року на Шольца очікують вибори, тому йому потрібна проблема, щоб працювати над нею і підняти свій рейтинг.

При цьому зазначається, що єдина сфера, де канцлер постійно показує хороші результати опитування всередині країни, – це його ставлення до України, і більшість німців виступають проти надання далекобійної зброї нашій країні Тому останнім часом канцлер почав зображувати себе як Friedenskancler, "канцлер миру", заявляючи, що Німеччина не надішле своїх військових в Україну і не буде напряму конфронтувати з Росією.

Позиція Шольца щодо України

Як писав УНІАН, злиті розмови німецьких військових сильно підірвали авторитет Шольца щодо постачання Україні ракет Taurus. За словами одного з депутатів Бундестагу, це офіційно підтверджує те, що "канцлер говорив неправду… Це значно підриває його авторитет".

А видання The Times писало, що небажання канцлера діяти в передачі Taurus зумовлене двома міркуваннями: конституційне табу на відправлення німецьких військ до зони бойових дій і побоювання з приводу Росії, яка може сприйняти це як "серйозну ескалацію". При цьому ці стримувальні фактори можуть виглядати як брак довіри до українського вищого командування і як незаслужена повага до президента Путіна.

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