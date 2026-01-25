США не повинні пом'якшувати тиск на Росію заради дипломатії, - Зеленський

Президент також поінформував президентів Литви та Польщі про результати переговорів в ОАЕ.

США не повинні послаблювати тиск на Росію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа за підсумками зустрічі з лідерами Литви та Польщі Гітанасом Науседою і Каролем Навроцьким.

"Я сподіваюся, що Америка не буде послаблювати тиск на Росію за цю війну заради дипломатії", - сказав український лідер.

Зеленський підкреслив, що і Європа повинна залишатися рішучою і продовжувати санкційний тиск на РФ. Він додав, що поінформував президентів Литви і Польщі про результати переговорів в ОАЕ.

Відео дня

Президент України зазначив, що російські танкери, які транспортують нафту, зокрема через Балтійське море, мають бути повністю зупинені, а схеми обходу санкцій - заблоковані. За його словами, це мінімальна основа для того, щоб був досягнутий реальний і справедливий мир.

Україна не віддасть Донбас Росії

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас в рамках мирної угоди. Він підкреслив, що потрібно шукати компроміс.

Також президент повідомив, що документ про американські гарантії безпеки для України вже повністю готовий, залишилося тільки підписати його. За його словами, конкретні гарантії безпеки для України дають конкретні дати завершення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: