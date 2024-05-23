У Франції зазначають, що дедалі більше європейських діячів висловлюють свою підтримку пропозиції - або, принаймні, відкритому обговоренню її.

Представник політичної партії президента Еммануеля Макрона заявив, що прагнення Франції до активнішої участі військ НАТО на території України потроху набирає силу і знаходить відгук в інших країнах Європи.

Бенджамін Хаддад - член парламенту від партії Макрона "Відродження", якого вважають одним із лідерів французької зовнішньої політики, - заявив Newsweek, що НАТО і Європейський союз повинні "переломити ситуацію" з президентом Росії Володимиром Путіним після більш ніж двох років повномасштабної війни.

Як пише видання, Макрон прагне вивести Москву з рівноваги, і серед його нещодавніх пропозицій - розміщення сил НАТО на території України на небойових ролях. Хоча США одразу ж відкинули цю ідею, вона знайшла прихильників у Європі, особливо в країнах, розташованих уздовж російських кордонів.

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За словами Хаддада, імпульс до глибших зобов'язань НАТО, включно з розгортанням військ в Україні, "явно" наростає.

"Цікаво було спостерігати, що в перші пару днів усі говорили: "Це ізольована позиція Франції. Але відтоді провідні європейські діячі висловили свою підтримку пропозиції - або, принаймні, відкритому обговоренню її", - зазначив Хаддад.

За його словами, серед них - президент Чехії Петр Павел, прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Це важливо, тому що ці країни знаходяться на першій лінії. І це країни, які вже давно не довіряють Парижу і Берліну", - підкреслив Хаддад.

Він наголосив, що Європа витрачає надто багато часу, турбуючись про ескалацію, тоді як саме Росія є країною, що веде до ескалації. Він також запропонував західним столицям "творчо подумати" про те, як краще допомогти Києву різними способами, включно з потенційним розміщенням військ на землі.

Так, за його словами, зараз багато українських військ розміщено на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти потенційному вторгненню з півночі. Тож західні війська можуть бути розгорнуті вздовж кордону в якості "перепони", як це робиться в країнах Балтії або в Польщі, щоб звільнити частину українських військ для відправки на фронт".

"Звичайно, це потрібно робити скоординовано. Жодна країна не може зробити це поодинці", - зазначив Хаддад.

Війська НАТО в Україні - думки

На думку прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, країни НАТО не повинні боятися, що відправка військ в Україну для навчання солдатів ЗСУ може втягнути альянс у війну з Росією.

А міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва готова негайно повернути в Україну своїх інструкторів, якщо буде створено відповідну коаліцію.

Канада, Швеція, Нідерланди, Фінляндія та Естонія також не відмовилися від обговорень. Водночас Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Іспанія, Італія та Німеччина одразу заявили, що не відправлятимуть своїх військовослужбовців в Україну.

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