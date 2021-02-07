Люди, зокрема, вимагають звільнити арештовану військовими Су Чжі.

У М’янмі сьогодні, 7 лютого, десятки тисяч людей вийшли на акції протесту по всій країні, виступаючи проти військового перевороту, що відбувся у країні 1 лютого.

Як повідомляє Reuters, це найбільші акції протесту в країні після Шафранової революції 2007 року, що допомогла стимулювати демократичні реформи.

Читайте такожВ Індії через аварію на греблі зникли близько 150 осібЧимало людей уже другий день поспіль виходять на вулиці найбільшого міста країни Янгона. Багато з учасників мітингів одягнуті у червоні сорочки, а у руках вони тримають червоні прапори та повітряні кулі - кольору "Партії національної ліги за демократію" (NLD), яку очолює Аун Сан Су Чжі, котра до перевороту була фактичною очільницею уряду.

"Ми не хочемо військової диктатури! Ми хочемо демократії", - скандують, зокрема, протестувальники.

Люди вимагають звільнити арештовану військовими Су Чжі. А все це відбувається на тлі блокування військовими доступу до інтернету.

Військовий переворот у М’янмі: що відбулося

1 лютого військові М'янми заявили, що беруть владу в країні у свої руки і оголошують у країні надзвичайний стан на один рік.

Глава уряду, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та низка інших керівників країни були взяті під варту в ході рейдів силовиків 1 січня.

Переворот був викликаний незгодою військових із парламентськими виборами, що минули в листопаді. На виборах партія, яку підтримували військові, посіла 26 і 7 місця в нижній і верхній палаті парламенту відповідно.

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Автор: Аліна Вишневська