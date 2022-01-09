Дитина несподівано прийшла до тями дорогою на кладовище.

У Туреччині немовля, яке вважали мертвим, прийшло до тями дорогою на кладовище. Хлопчик народився на п’ятому місяці вагітності.

Про це повідомляє Daily Mail.

32-річна Мелек Серт з Адани почала народжувати на п’ятому місяці вагітності. Однак після пологів медики повідомили батьків про те, що їхній син народився мертвим.

Батькам видали свідоцтво про смерть і тіло немовляти для поховання. Вбите горем подружжя організувало похорон сина, але, дорогою на кладовище чоловік почув у машині дитячий плач. Дитина несподівано прийшла до тями.

Читайте такожВ Індії оголошений мертвим чоловік раптово "ожив" у морзіНемовля відразу відвезли до лікарні. Медики почали реанімувати хлопчика. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Водночас мати немовляти розповіла журналістам, що не вірила у смерть дитини.

"Я відчувала, що моя дитина жива", - зазначила жінка.

Подружжя обурене помилкою лікарів, яка ледь не стала фатальною для їхнього сина. Батьки вимагають розслідування та хочуть з'ясувати, чому лікарі визнали їхнє немовля мертвим. Наразі невідомо, чи будуть вони подавати до суду на клініку.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Закарпатті жінка заявила, що "знайшла на смітнику новонароджену дитину". Коли медики прибули на виклик, жінка провела їх до своєї хати і пояснила, що коли виносила сміття, знайшла немовля у картонній коробці. На момент прибуття бригади немовля було вже переодягнуте і, на диво, спокійне.

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