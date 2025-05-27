На думку експертів, у довгостроковій перспективі це може підірвати міжнародне право.

Якщо президент США Дональд Трамп визнає захоплення Росією земель як частину мирної угоди, він ризикує зруйнувати розслідування воєнних злочинів, послабити верховенство закону і створити небезпечний прецедент для інших агресивних держав. Про це пише Politico.

"Це дуже небезпечний прецедент, якщо такі речі взагалі будуть включені до порядку денного мирних переговорів. Це не повинно бути чимось на порядку денному", - попередила Ірина Марчук, доцент кафедри міжнародного кримінального права Копенгагенського університету.

Зазначається, що на карту поставлено принцип, який регулював міжнародні відносини з часів закінчення Другої світової війни - кордони не можуть бути змінені силою. Послання "хто сильніший, той і правий" застосовуватиметься не тільки до Росії, а й до загрози Китаю захопити Тайвань, а також до країн, які, на думку Трампа, можуть бути анексовані США: Гренландія, Канада і Панама.

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"Це формує те, як ми думаємо про правила. Де це створить прецедент? Стає складніше критикувати державу середнього розміру за спробу зробити щось подібне у себе на задньому дворі, тому що вони можуть вказати на це і сказати: "Подивіться, що там сталося - чому я не можу зробити те саме?", - сказав Лаурі Мялксоо, професор міжнародного права в Тартуському університеті в Естонії.

Ян Воутерс, професор міжнародних відносин юриспруденції в Льовенському католицькому університеті в Бельгії, вважає, що якщо Росія отримає юридичне визнання свого володіння Кримом, особливо заднім числом до 2014 року, "це означатиме, що всі офіційні дії, які сталися там, у Криму, приписуються Росії і більше не мають жодного стосунку до України".

Посол України з особливих доручень Антон Кориневич заявив, що визнання Криму - це "червона лінія" України.

Важливо, що ця тверда позиція перетинається з більш широкими правовими зусиллями щодо притягнення Росії до відповідальності. Раніше цього місяця європейські країни оголосили про створення нового спеціального трибуналу, який міг би запропонувати Україні новий правовий шлях для оскарження дій Росії відповідно до міжнародного права. Кориневич додав:

"Для України завжди було абсолютно очевидно, і наша тверда позиція полягає в тому, що агресія розпочалася у 2014 році. Дуже важливо, щоб трибунал зміг охопити події, які відбулися до 2022 року".

Зазначається, що на світовій арені міжнародного права кроки великої держави, як-от США, щодо питання про відповідальність за війну або визнання Криму російським, можуть мати серйозні хвильові ефекти, як у політичному, так і в економічному плані, підриваючи крихкий міжнародний консенсус.

"З юридичної точки зору Крим залишається окупованим. Але політичні наративи одного з ключових гравців, які підтримували територіальну цілісність [України], зміняться, економічні наративи зміняться, і, звісно, все це чинитиме великий тиск на консенсус великої кількості країн. Це вплине на політичні резолюції міжнародних організацій, наприклад, ООН", - сказала юрист Дарина Свиридова.

На її думку, у короткостроковій перспективі компанії, заборонені європейськими санкціями, можуть спробувати повернутися і вести бізнес у Криму. У довгостроковій перспективі це може підірвати міжнародне право.

"Очевидно, що це стане прецедентом і спокусою для інших країн пред'явити свої територіальні претензії силою", - додала вона.

Посол України в Туреччині Наріман Джелял, який був політв'язнем у РФ, стурбований тим, що справа, за яку він відправився до в'язниці, підривається. Він сказав:

"Це величезна неповага до тих, хто перебуває в Криму. Залишити територію і українських громадян під окупацією означає продовження репресій. Якщо Трамп зробить те, що він запропонував, це не просто жахливо з точки зору світової політики, це жахливо для конкретних людей".

Джелял вважає, що будь-який такий компроміс в ім'я припинення війни в будь-якому разі буде марним.

"Навіть якщо США визнають Крим російським, це не зупинить Путіна, тому що його мета - не Крим, а набагато більше", - підсумував він.

Претензії РФ на Крим

Росія намагається легалізувати свою анексію і злиться на будь-яку невдачу. Коли Міжнародний кримінальний суд класифікував дії Росії в Криму як окупацію, Москва вийшла з цього органу 2016 року.

Вона наполягає на тому, що офіційне визнання Криму - який вона перетворила на велику військову базу з 2014 року - має важливе значення для вирішення її війни проти України. У безуспішних мирних переговорах із Києвом після повномасштабного вторгнення 2022 року Росія зажадала, щоб Україна визнала Крим частиною Російської Федерації.

У квітні адміністрація Трампа висунула ідею визнання Криму юридично російським у рамках угоди про припинення війни в Україні.

Сполучені Штати Америки не повинні були починати переговори між Україною і РФ з того, що Київ повинен відмовитися від частини своїх територій. Таку думку висловив генерал Бен Ходжес, колишній командувач армією США в Європі.

Він вважає, що Україна може повернути Крим. На його думку, це стане причиною перелому всередині самої РФ. Генерал зазначив, що Путін не піде на дипломатичні угоди, які передбачатимуть відмову від Криму. Однак, на думку Ходжеса, Україна це може зробити силою.

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