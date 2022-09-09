Дослідники пояснюють це пандемією Covid-19, війною в Україні та впливом кліматичних змін.

Останні десятиліття в світі стабільно поліпшувалася ситуація зі здоров'ям і довголіттям, освітою та економічним благополуччям людей, проте з початку пандемії коронавірусу, оголошеної на початку 2020 року, цей тренд повернувся назад.

Про це йдеться у новій доповіді ООН, передає Бі-бі-сі.

"Спостерігається зниження середніх по планеті показників і подальші прогнози також не втішні", - наголошується в доповіді. Дослідники пояснюють це пандемією Covid-19, війною в Україні та впливом кліматичних змін.

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За останні два роки в дев'яти з 10 країн світу погіршилася якість життя, яку ООН вже більше 30 років вимірює за допомогою "індексу людського розвитку" (ІЛР). "Індекс людського розвитку" був розроблений в 1990 році, щоб більш детально подивитися на якість життя людей в різних країнах. ІЛР розраховують, виходячи з таких показників, як розвиток комунікацій, ситуація з політичними свободами, рівність статей, доступ до освіти і охорони здоров'я, а також рівень доходів у населення і розрив між бідними і багатими.

Цього року найвищий рівень людського розвитку фахівці ООН зафіксували у Швейцарії. Там середня тривалість життя досягла 84 років, тривалість освіти - 16,5 років, а рівень валового національного доходу на душу населення в країні склав майже $67 тис. на рік.

На останній сходинці списку - Судан. Його жителі в середньому доживають до 55 років, проводять в навчальних закладах 5,5 років і заробляють $768 на рік.

Опублікований в цьому році індекс людського розвитку заснований на даних, зібраних за 2021 рік.

Для більшості з розглянутих ООН 191 країн цифри демонструють рух назад - повернення до рівнів розвитку 2016 року. За 30 років існування індексу в окремих країнах і раніше різні проблеми приводили до падіння якості життя, але в цілому на глобальному рівні воно весь цей час продовжувало зростати. Тепер же загальносвітова тенденція пішла вниз. І особливо це стосується середньої тривалості життя. У США, наприклад з 2019 року вона скоротилася на два роки.

Минулий рік був першим за історію складання доповіді, коли значення індексу скоротилося. Цього року у двох третин багатих країн показники підвищилися, але в цілому загальний тренд знову був негативним.

Індекс людського розвитку - 2023 буде заснований на даних за нинішній рік. Прогнози по ньому досить песимістичні, зазначає Акім Стайнер-Організатор програми розвитку ООН, який був одним з авторів доповіді. Стайнер підкреслює, що в даний момент 80 країн їх списку відчувають проблеми з виплатами за зовнішнім боргом.

"80 країн знаходяться в одному кроці від такого роду кризи. Це дуже серйозна ситуація", - сказав Стайнер.

"Ми спостерігаємо глибокі руйнування, з наслідками яких нам доведеться мати справу ще багато років", - додав представник ООН.

Як повідомляв УНІАН, США виступають за реформу Ради Безпеки ООН, зокрема в питанні використання її членами права вето.

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