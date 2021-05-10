У новому санкційному пакеті буде враховано "все, що відбувається в країні", включаючи переслідування польської меншини.

Євросоюз майже підготував уже четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після закінчення засідання Ради Євросоюзу у закордонних справах, передає DW.

"У Білорусі режим продовжує репресії та залякування своїх громадян. Тепер він переслідує і польську громаду. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, який, я сподіваюся, буде прийнятий в найближчі тижні", - сказав Боррель.

За його словами, в новому пакеті буде враховано "все, що відбувається в країні", включаючи переслідування польської меншини.

Четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка почали готувати ще в лютому.

Перед засіданням Ради ЄС високопоставлений чиновник Євросоюзу пояснив, що тривала підготовка четвертого пакету пов'язана з тим, що Брюсселю слід вивчити, наскільки дієві вже введені санкції.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

19 країн - Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки - підтримали створення Міжнародної платформи недержавних організацій з метою притягнення до відповідальності діячів режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

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Автор: Олександр Топчій