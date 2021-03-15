Однак, переконати всі країни-учасниці в необхідності таких змін дуже важко.

Цього місяця лідери Євросоюзу збираються переглянути стратегію блоку щодо Росії. І деякі найбільш впливові чиновники в Брюсселі в приватному порядку просувають перехід на менш бойових підхід. Таким чином, вони вступають в конфлікт з деякими країнами ЄС, які наголошують, що поведінка Кремля тільки погіршується.

Про це пише Bloomberg. Минулого понеділка верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель вечеряв разом з послом блоку в Москві Маркусом Едерером й іншими високопоставленими чиновниками. Про це виданню розповіла особа, поінформована з деталями зустрічі.

"Едерер наполягав, що позиція щодо Росії застаріла й надто зосереджена на конфлікті в Україні. Він наполягав на потребі рухатися далі, рекомендуючи Європейській раді доручити Боррелю розробити новий шлях вперед", - пише видання, додаючи, що джерело цієї інформаціє попросило не називати його імені.

Читайте такожФранція закликала РФ припинити переслідування опонентів окупації КримуЗближення з Росією навряд чи варто очікувати. Однак, такі переговори, на думку Bloomberg, викривають великі розбіжності в поглядах чиновників в Брюсселі й столицях ЄС. З 2014 року союз зберігає санкції проти Росії Володимира Путіна після того, як вона анексувала Крим і розв'язала війну на сході України. Нещодавно блок запровадив нові покарання проти російських чиновників, причетних до замаху й подальшого ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

У відносинах з Росією ЄС наразі керується п'ятьма принципами. Серед них вимога повного виконання Мінських угод для закінчення війни на Донбасі, зміцнення відносин з пострадянськими сусідами, об'єднання проти загроз з боку Росії й співпраця з нею в окремих сферах, таких як боротьба з тероризмом.

Прес-секретар Борреля Набіла Массралі відмовилася коментувати вечерю з послом ЄС в Росії. Вона сказала, що міністри закордонних справ ЄС погодилися зі збереженням п'яти принципів, а також "з ширшим підходом опору, стримування й залучення Росії там, де це потрібно".

Bloomberg визнає, що розкол з Кремлем лише поглибився з тих часів, коли 5 вищезгаданих принципів були погоджені. За цей час ЄС звинуватив Москву в організації вбивств на території Європи, у втручанні в демократичні процеси й поширенні дезінформації. Більшість країн союзу включно з Німеччиною, трьома країнами Балтії й Східною Європою наполягають на збереженні принципів. Про це йдеться в дипломатичній ноті, яка опинилася в руках Bloomberg.

Боррель минулого місяця зіштовхнувся з критикою після поїздки в Москву, проти якої виступали країни-учасниці. Під час цієї поїздки головний дипломат ЄС похвалив Росію за створення вакцини від COVID-19, а також мовчки стояв поруч, коли голова МЗС РФ Сергій Лавров говорив про ЄС як про "ненадійного" партнера. Литва назвала російську вакцину Sputnik V геополітичною зброєю.

Читайте такожDie Welt: ЄС у пастці ПутінаНа вечері з Боррелем окрім посла Едерера були також голова зовнішніх служб ЄС Стефано Санніно, його заступник Педро Серрано, а також голова російського відділу відомства ЄС Люк П'єр Девін. Всі вони в минулому вимагали більшої співпраці з Росією. До цього ж закликав президент Франції Еммануель Макрон.

На зустрічі послів ЄС у минулу середу дипломати деяких країн пропонували визначити сфери вибіркової співпраці з Росією, які б лідери країн могли обговорити на саміті 25-26 березня. Про це йдеться в дипломатичній ноті. Італія запропонувала співпрацювати з Росією в сфері економіки й вирішення регіональних конфліктів. Німеччина, яка вже зіштовхнулася з критикою через "Північний потік-2", натякнула минулого тижня, що зміни клімату можуть стати ще однією сферою співпраці з Росією. В документі, про який писало видання Financial Times, також була пропозиція координованого трансатлантичного підходу.

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала санкції ЄС проти чотирьох чиновників Росії у справі Навального. Вашингтон ухвалив такі ж заходи, утримавшись від більш жорстких кроків, а також посилив американську підтримку України.

Читайте такожBloomberg: США і Німеччина ще мають шанс домовитися про "Північний потік-2"На зустрічі минулої середи Польща, Естонія, Литва й інші країни окреслили більш жорсткий підхід до Росії. Зокрема, вони вимагають, щоб повне виконання Мінських угод було умовою для будь-яких змін у відносинах з Москвою. Кіпр, тим часом, вимагає провести аналіз ефективності санкцій. Зважаючи на всі ці розбіжності у підходах, навряд чи лідери ЄС зможуть ухвалити якусь спільну позицію.

Дипломатичний скандал між РФ та Євросоюзом: деталі

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель 5 лютого здійснив візит до РФ, де зустрічався з главою МЗС Сергієм Лавровим.

Того ж дня МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і Німеччини через участь у мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Після візиту Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. "Агресивно організована прес-конференція і видворення трьох дипломатів ЄС під час мого візиту показують, що російська влада не хотіла використати цю можливість для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це і не є повністю несподіваним, це викликає жаль...", - зазначив Боррель.

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Переклад: Лесь Димань