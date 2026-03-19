Прем’єр Бельгії пояснив свою позицію щодо відновлення переговорів з РФ

Бельгія продовжує виступати за підтримку України й посилення тиску на Росію, але не вважає нормальним той факт, що Європейський Союз відсутній за столом перемовин. Про це заявив прем’єр-міністр країни Барт Де Вевер, прибуваючи на саміт лідерів Євросоюзу 19 березня, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я зазначив, що не вважаю нормальним, що ми фінансуємо цю війну, але при цьому не представлені за столом переговорів. Це - ненормальна ситуація", - сказав він.

На думку Де Вевера, ЄС має брати участь у переговорах, щоб досягти прийнятного миру.

Відео дня

Заяви Де Вевера щодо Росії та реакції в ЄС

Як повідомляв УНІАН, раніше Де Вевер заявив, що Європі слід переозброїтися та відновити контакт з Росією.

"Водночас ми повинні нормалізувати відносини з Росією та відновити доступ до дешевої енергії. Це здоровий глузд. У приватних бесідах європейські лідери кажуть мені, що я правий, але ніхто не наважується сказати це вголос", - заявив він.

На думку бельгійського прем'єра, "поставити Росію на коліна можна лише за умови 100% підтримки США". Він ще зауважив, що Вашингтон іноді був ближчим до російського диктатора Володимира Путіна, ніж до Володимира Зеленського.

Водночас голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас жорстко відповіла на це. Вона застерегла від спроб повернутися до звичних відносин з Кремлем. За її словами, позиція очільника бельгійського уряду суперечить офіційній політиці ЄС стосовно Москви та поступового припинення використання російського викопного палива.

Коментарі Де Вевера також вже викликали критику всередині його правлячої коаліції. З того часу він намагається їх пом’якшити, заявляючи, що виступає за нормалізацію відносин лише після укладення угоди про припинення війни проти України.

