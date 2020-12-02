Євродепутат Сайєр був обраний від правлячої в Угорщині партії "Фідес".

Наприкінці листопада поліція Брюсселя затримала 25 осіб на секс-вечірці в барі, повідомили бельгійські ЗМІ 1 грудня. Серед затриманих виявився 59-річний депутат Європарламенту від Угорщини Йожеф Сайєр, він подав у відставку.

Читайте такожУ Брюсселі на секс-вечірці затримали члена Європарламенту - ЗМІ"Я прошу вибачення за те, що порушив правила, це було безвідповідально з мого боку. Я готовий понести покарання за це", - йдеться в заяві Сайєра, яку наводить Euronews. При цьому він заперечує, що вживав наркотики.

Сайєр оголосив про відставку 29 листопада, коли пресі ще не було відомо про його затримання. Він пояснив рішення тим, що політична боротьба вимагала від нього все більшої напруги, передає kommersant.

Сайєр був обраний від правлячої в Угорщині партії "Фідес".

Секс-вечірка в Брюсселі: що відомо

Вечірка наприкінці листопада була незаконною через діючі заходи по боротьбі з коронавірусом. Крім депутата на заході затримали двох дипломатів. Порушників відпустили після складання протоколів.

За інформацією оглядача Euronews Даррена Маккеффрі, затримані брали участь у гей-вечірці. Раніше Сайєр був одним з прихильників поправки до Конституції Угорщини про те, що шлюб - це виключно союз чоловіка і жінки.

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Автор: УНІАН