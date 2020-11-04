Речник уряду сказав, що наразі "усім потрібні мир і обговорення навколо цього рішення".

Після хвилі масових акцій протесту уряд Польщі вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду, який заборонив аборти навіть у випадку серйозних вад розвитку ненародженої дитини.Читайте такожУ Варшаві десятки тисяч людей мітингують проти заборони на аборти (фоторепортаж)

Про це пише DW.

Уряд вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду щодо посилення заборони абортів.

Воно мало набути чинності 2 листопада, але досі не було опубліковано, пише видання.

"Відповідно до регламенту, рішення Конституційного суду повинне бути опубліковано своєчасно. Однак на цей час нам усім потрібні мир і обговорення навколо цього рішення, заспокоєння громадських настроїв і дискусії серед експертів", - заявив у вівторок, 3 листопада, речник уряду Пьотр Мюллер, передає Reuters.

Заборона абортів у Польщі

У жовтні Конституційний суд Польщі заборонив проведення абортів у країні через проблеми розвитку плода. Жінкам дозволено переривати вагітність тільки на підставах зґвалтування, інцесту або ризику здоров'я для матері.

Рішення суддів викликало обурення з боку громадськості. І вже ввечері на вулиці Варшави вийшли сотні жінок, вимагаючи від влади скасувати заборону. До позиції суспільства приєдналися та опозиційні політики.

У Раді Європи постанову суду назвали "сумною для жіночих прав".

Дочка і радниця президента Польщі з соціальних питань Кінга Дуда засудила рішення Конституційного Суду про заборону абортів.

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Автор: УНІАН