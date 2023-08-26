Остаточну версію події офіційно не озвучували.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що зараз вони намагаються з'ясувати, як був збитий літак ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Американського лідера цитує Sky News. "Джо Байден прокоментував долю боса компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, заявивши, що США намагаються "точно з'ясувати", як був збитий його літак", - йдеться в повідомленні.

Коли Байдена запитали про те, що сталося раніше, він сказав, що знає дуже мало, оскільки тільки що закінчив тренування.

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Реакція США на загибель Пригожина

Як відомо, 23 серпня в Тверській області розбився приватний літак Пригожина. Як стверджують в Росії, на борту перебував ватажок найманців Євген Пригожин і командир ПВК Дмитро Уткін.

На думку ряду експертів і політиків, за цим може стояти російський президент Путін. Примітно, що "верхівку" військової компанії вбили рівно через два місяці після заколоту.

Нагадаємо, що і Байден, і глава Центрального розвідувального управління Штатів Білл Бернс раніше "радили" Пригожину стежити за своїм меню і не звільняти дегустатора.

Президент США, коментуючи інформацію про загибель Пригожина, сказав, що не здивований.

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