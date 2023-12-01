Видання зазначає, що розрізнені конфлікти в різних регіонах можуть стати прелюдією до нової глобальної війни.

Сьогоднішні конфлікти поширюються на кілька континентів, локалізовані і в той же час взаємопов'язані, і світ ризикує скотитися в нову глобальну війну.

"Деякі офіційні особи та інвестори припускають, що павутина пересічних конфліктів, що тягнеться від Західної Африки через Україну до Близького Сходу, може стати прелюдією до нового глобального конфлікту, і на цей раз все починається не з одного вибуху, а з декількох", - пише Bloomberg.

Війна в Україні триває вже другий рік, а тепер вибухнуло протистояння між Ізраїлем і ХАМАС, що посилило побоювання з приводу поширення насильства по всьому близькосхідному регіону. У країнах Африки на південь від Сахари відбулася низка державних переворотів, а нещодавно Азербайджан захопив Нагірний Карабах, на який десятиліттями претендувала Вірменія.

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"Все це підвищує ризик того, що заморожені конфлікти в світі починають загострюватися, оскільки США, Росія, Іран і їх арабські сусіди щосили намагаються захистити свої інтереси, відображаючи суперництво великих держав минулого століття", - пише Bloomberg.

Експерти припустили, що нинішня ситуація несе в собі відгомони періоду перед Першою світовою війною, коли союзи навколо Німеччини, Франції, Великобританії та Росії втягнули Європу в континентальний конфлікт. І це без урахування намірів Китаю щодо Тайваню, які потенційно можуть спровокувати конфронтацію зі США.

"Хоча існує безліч стимулів відступити від прірви, те, що виглядає як обмежені інциденти, може мати катастрофічні наслідки", - підсумовує видання.

Ризик Третьої світової війни

Раніше аналітики відзначали, що якщо Росія не зазнає поразки у війні в Україні і не почне внутрішню політичну трансформацію, вже через 6-10 років вона повністю відновиться від понесених в Україні втрат. Більш того, враховуючи процеси, що відбуваються в Росії, вона здатна в такому випадку збільшити свій військовий потенціал до того рівня, який дозволить їй почати повномасштабну війну проти НАТО.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов попереджав, що через 15-20 років захід матиме справу з повноцінним альянсом "Китай-Іран-Росія", якщо не змінить власні підходи і не почне на повну потужність протидіяти російській агресії.

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