Вучич вважає, що косовська влада намагається наслідувати Україну.

Президент Сербії Александар Вучич побоюється нової ескалації навколо косовських сербів, коли ЗСУ розпочнуть основну фазу свого контрнаступу на півдні України. Про це він заявив у інтерв'ю сербському телебаченню.

За словами президента Сербії, чинний прем'єр-міністр Косово Альбін Курті хоче бути схожим на Володимира Зеленського і тому нібито намагається у всьому наслідувати українського лідера. Вучич зазначив, що Україна, ймовірно, почне масований наступ найближчим часом, щоб продемонструвати значущі успіхи напередодні саміту НАТО в Литві 12 липня.

"Коли це почнеться, а я очікую, що це почнеться завтра-післязавтра, в найближчі дні, тоді ви побачите додатковий наступ на Косово і Метохію. Тому я прошу сербів остерігатися, щоб всі, хто думає, що ці нелюди можуть на них напасти, сховалися. Я боюся, що цей терор стане ще більш лютим, він (прем'єр Косово – УНІАН) представив себе в ролі Зеленського, нового великоалбанського лідера, який об'єднає всі албанські країни", – сказав Вучич.

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Ситуація навколо косовських сербів - останні новини

Навесні між Сербією і частково визнаною Республікою Косово почався новий виток протистояння через сербську етнічну меншину на півночі Косово. У травні миротворцям НАТО довелося втрутитися і сформувати кордони безпеки навколо сербських поселень в Косово.

За деякими даними, напруженість в регіоні підпалює Росія, традиційно використовуючи для цих цілей "ПВК Вагнер". За словами сербських опозиціонерів, сербське населення в свою чергу теж підтримує російську агресію проти України.

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