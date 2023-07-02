Президент Сербії Александар Вучич побоюється нової ескалації навколо косовських сербів, коли ЗСУ розпочнуть основну фазу свого контрнаступу на півдні України. Про це він заявив у інтерв'ю сербському телебаченню.
За словами президента Сербії, чинний прем'єр-міністр Косово Альбін Курті хоче бути схожим на Володимира Зеленського і тому нібито намагається у всьому наслідувати українського лідера. Вучич зазначив, що Україна, ймовірно, почне масований наступ найближчим часом, щоб продемонструвати значущі успіхи напередодні саміту НАТО в Литві 12 липня.
"Коли це почнеться, а я очікую, що це почнеться завтра-післязавтра, в найближчі дні, тоді ви побачите додатковий наступ на Косово і Метохію. Тому я прошу сербів остерігатися, щоб всі, хто думає, що ці нелюди можуть на них напасти, сховалися. Я боюся, що цей терор стане ще більш лютим, він (прем'єр Косово – УНІАН) представив себе в ролі Зеленського, нового великоалбанського лідера, який об'єднає всі албанські країни", – сказав Вучич.
Ситуація навколо косовських сербів - останні новини
Навесні між Сербією і частково визнаною Республікою Косово почався новий виток протистояння через сербську етнічну меншину на півночі Косово. У травні миротворцям НАТО довелося втрутитися і сформувати кордони безпеки навколо сербських поселень в Косово.
За деякими даними, напруженість в регіоні підпалює Росія, традиційно використовуючи для цих цілей "ПВК Вагнер". За словами сербських опозиціонерів, сербське населення в свою чергу теж підтримує російську агресію проти України.