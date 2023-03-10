Пекін може використати торговельні канали для передачі зброї Кремлю.

Китайські оборонні компанії авіаційного сектору продовжують співпрацювати з РФ, попри війну в Україну.

Про це повідомляють журналісти CNN, які проаналізували відповідні митні документи.

Виявилось, що до листопада 2022 року, пекінський оборонний підрядник Poly Technologies надсилав Росії деталі для вертольотів і радіообладнання класу "повітря-земля". Ця компанія вже багато років співпрацює з російським авіаційним заводом в Улан-Уде. Водночас російське підприємство також надсилало свої деталі до Пекіна.

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Згідно з документами, більшість китайських деталей були призначені для багатоцільових вертольотів Мі-171Е, які використовуються для транспортування, пошуку та порятунку.

Ще три поставки з Китаю були призначені для обслуговування військово-транспортного гелікоптера Мі-171Ш, який може бути оснащений озброєнням і використовувався в військовій агресії Росії проти України.

За оцінкою експертів, китайські деталі є досить базовим обладнанням, і не свідчать про допомогу Пекані армії агресора у війні проти України. Однак, після повномасштабного вторгнення зв'язки між Китаєм та Росією не тільки не ослабли через санкції, а навіть посилились. Російсько-китайські торгові мережі можуть стати каналом для постачання зброї, якщо Пекін все ж вирішить допомогти Кремлю.

За словами експертів, Китай скептично ставиться до санкцій Заходу проти торгівлі з РФ. Так, Poly Technologies, яка підпорядковується державній China Poly Group, перебуває під санкціями США з 2013 року через постачання ракет до Ірану, Північній Кореї та Сирії.

Співпраця Китаю та Росії

Останні декілька тижнів ходять чутки, що Китай збирається постачати до Росії летальне озброєння для війни в Україні. США і ЄС вже попередили Пекін про наслідки таких дій. Китаю це не сподобалось. У МЗС країни заявили, що Сполучені Штати "не мають права читати лекції" у цьому питанні.

Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що Китай може допомагати Росії, щоб послабити позицію Штатів на світовій арені.

Водночас японське видання Nikkei Asia переконане, що Китай вважає Росію майбутнім переможцем у цій війні.

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