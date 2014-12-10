Міноборони розглядає понад 5 тисяч заяв бійців АТО про надання статусу учасника бойових дій

Позитивне рішення ухвалили щодо майже 2 тис. справ. Це повідомив в ефірі радіо "Свобода" керівник відділу гуманітарної політики департаменту соціальної політики Міністерства оборони Олексій Сергієнко.

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"Решта документів ще на розгляді. Це потребує часу, бо кожна справа розглядається індивідуально. Щодо кожної людини здійснюється ретельний аналіз документів. Це і медичні довідки, і довідки з військової частини", – пояснив Олексій Сергієнко. Він запевнив, що відомство "не чинить жодних штучних перешкод, а навпаки, намагається налагодити чітку схему надання статусу учасника бойових дій тим, хто цього заслуговує".

Олексій Сергієнко розповів, що в Міноборони ще до початку АТО існувала комісія з визначення статусу учасника бойових дій, але "для оптимізації процесу 10 листопада міністр Степан Полторак видав спеціальний наказ №800". За його словами, на основі цього наказу у війська надійшла телеграма щодо організації роботи на місцях спеціальних комісій з розгляду справ учасників АТО.

Звіт про роботу цих комісій запланували на 15 грудня.

Щодо проблем з отриманням статусу учасника бойових дій добровольцями українського корпусу Правого сектору та підрозділу ОУН, Олексій Сергієнко радить прямо звертатися до державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. За його словами, там "підкажуть, як вийти зі складного положення, до кого звернутися по додаткові документи, щоб підтвердити свою участь в бойових діях".