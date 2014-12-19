У Міноборони розповіли про легендарного сапера, зображеного на новій поштовій марці
На випущеній «Укрпоштою» поштовій марці «За честь! За славу! За народ!», присвяченій всім бійцям, які захищають Україну від агресора, зображений легендарний сапер Збройних сил України з позивним „Француз”.
Про це повідомив УНІАН співробітник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (м.Львів) Тарас Грень.
За його словами, на поштовій марці зображено обличчя одного з найкращих саперів Збройних сил України легендарного військового з позивним “Француз”, який тривалий час перебуває в зоні антитерористичної операції і завдяки своїй майстерності став об'єктом „посиленої уваги” з боку сепаратистів.
Грень також повідомив, що військовослужбовець родом з Поділля, є одним з кращих фахівців своєї справи. Він брав участь в битві під Савур Могилою — під щільним вогнем противника створював мінні загорожі, щоб врятувати життя наших бійців. Не зважаючи на обстріл снайперів та ворожої піхоти, розміновував переправи і мости даючи можливість українським бійцям для маневру. Встановлені ним міни зупинили колони окупаційних військ Російської Федерації під Маріуполем. Кількість знешкоджених ним ворожих фугасів, протипіхотних, мін-пасток та інших вибухових пристроїв вже вимірюється тоннами.
Читайте такожУ Києві презентували поштову марку, присвячену бійцям АТО (фото)„За голову цього мужнього військовослужбовця Збройних сил України бандити з так званої “Новоросії” давали 30 тис. доларів США. А керманич Чечні - Кадиров подвоював ставку, за умови що “Француза” привезуть до його резиденції живим. Наш герой зараз перебуває на сході країни докладаючи все своє вміння для захисту людей”, - зазначив Грень.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня «Укрпошта» презентувала поштову марку «За честь! За славу! За народ!», що виготовлена спеціально до Дня Збройних сил України та присвячена всім бійцям, які захищають Україну від агресора. Тираж марки - 183 тис. примірників. Номінал марки – 2,00 грн. Кількість марок в аркуші – 12 (3х4). На марці зображено обличчя українського вояка в касці і напис "За честь! За славу! За народ!".
Перший заступник генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Роман Стасів зазанчив: «На марці зображений збірний образ українського захисника, який був створений українським художником Володимиром Тараном з фотографій реальних бійців».