У Міноборони розповіли про легендарного сапера, зображеного на новій поштовій марці

Про це повідомив УНІАН співробітник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (м.Львів) Тарас Грень.

За його словами, на поштовій марці зображено обличчя одного з найкращих саперів Збройних сил України легендарного військового з позивним “Француз”, який тривалий час перебуває в зоні антитерористичної операції і завдяки своїй майстерності став об'єктом „посиленої уваги” з боку сепаратистів.

Грень також повідомив, що військовослужбовець родом з Поділля, є одним з кращих фахівців своєї справи. Він брав участь в битві під Савур Могилою — під щільним вогнем противника створював мінні загорожі, щоб врятувати життя наших бійців. Не зважаючи на обстріл снайперів та ворожої піхоти, розміновував переправи і мости даючи можливість українським бійцям для маневру. Встановлені ним міни зупинили колони окупаційних військ Російської Федерації під Маріуполем. Кількість знешкоджених ним ворожих фугасів, протипіхотних, мін-пасток та інших вибухових пристроїв вже вимірюється тоннами.

Читайте такожУ Києві презентували поштову марку, присвячену бійцям АТО (фото)„За голову цього мужнього військовослужбовця Збройних сил України бандити з так званої “Новоросії” давали 30 тис. доларів США. А керманич Чечні - Кадиров подвоював ставку, за умови що “Француза” привезуть до його резиденції живим. Наш герой зараз перебуває на сході країни докладаючи все своє вміння для захисту людей”, - зазначив Грень.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня «Укрпошта» презентувала поштову марку «За честь! За славу! За народ!», що виготовлена спеціально до Дня Збройних сил України та присвячена всім бійцям, які захищають Україну від агресора. Тираж марки - 183 тис. примірників. Номінал марки – 2,00 грн. Кількість марок в аркуші – 12 (3х4). На марці зображено обличчя українського вояка в касці і напис "За честь! За славу! За народ!".

Перший заступник генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Роман Стасів зазанчив: «На марці зображений збірний образ українського захисника, який був створений українським художником Володимиром Тараном з фотографій реальних бійців».