На сьогодні план призову громадян до лав Збройних Сил України виконано майже на 60 відсотків

– З 1 жовтня розпочали роботу призовні комісії, які проводять призов громадян до Збройних Сил України, а також Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та Державної спеціальної служби транспорту України. Цієї осені до війська буде призвано 10 800 осіб. Із них 5 000 – до Збройних Сил України, 4 800 – до Внутрішніх військ МВС України та 1 000 – до Держспецтрансслужби, – зазначив Володимир Можаровський.

Він поінформував, що на збірних пунктах відбувається формування команд молодого поповнення та їх відправка до військових частин, яка триватиме до 22 листопада 2013 року.

– Наприкінці 2013 року передбачається призупинити призов громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та до кінця 2014 року перейти до комплектування військ військовослужбовцями за контрактом. Для забезпечення переходу армії на контракт у Міністерстві оборони триває робота щодо внесення відповідних змін до законодавства України. Один із напрямів стосується запровадження добровільної служби у Збройних Силах України, – повідомив Володимир Можаровський.