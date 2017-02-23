Відкрити або закрити ФОП можна буде онлайн: Мін'юст запустив сервіс держпослуг "Будинок юстиції"

Міністерство юстиції запустило онлайн-сервіс державних послуг «Будинок юстиції», який дає змогу зареєструвати громадську організацію, друкований засіб масової інформації, відкрити або закрити фізичну особу-підприємця, подати заяву на повторну видачу втрачених документів, а також отримати інформацію з державних реєстрів.

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Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на прес-конференції в Києві.

«Я всіх запрошую на нашу територію свободи, на територію онлайн «Будинок юстиції». Всіх закликаю - любіть один одного, дихайте на повну, а про документи подбає Міністерство юстиції», - наголосив він.

За словами міністра, «Будинок юстиції» також дасть змогу громадянам отримати електронний цифровий підпис, а молодим юристам - знайти вакантне місце роботи в державних органах. Також через сервіс можна буде оформити sms-повідомлення у разі зміни правового статусу майна, зареєстрованого в Державному реєстрі майнових країн.

Як повідомляв УНІАН, українські IT-волонтери з моменту пілотного запуску в березні 2016 року онлайн-порталу iGov, спрямованого на боротьбу з корупцією та удосконалення бізнес-процесів у державних органах, отримали 584,3 тис. замовлень державних послуг.

У 2014 році Кабінет міністрів України заявив про намір до кінця 2017 року запровадити систему електронного уряду в країні. У найближчі два роки планується запровадити електронні безконтактні послуги і перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є повна відмова від паперового документообігу. Крім того, уряд планує до 2017 року прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії.

Довідка УНІАН. Електронний уряд – спосіб надання інформації і надання державних послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам державної влади і державним чиновникам, за якого особисту взаємодію між державою та заявником мінімізовано і максимально можливо використовуються інформаційні технології.