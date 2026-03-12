Румунія гарантувала підтримку вступу України до Євросоюзу

Також Румунія підтримає всебічну допомогу Україні в рамках ЄС та НАТО.

Румунія підтримує вступ України до Євросоюзу. Про це сказав румунський президент президент Нікушор Дан під час спільної пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Бухаресті.

"Ми говорили також про інтеграцію України в Євросоюз. Я підтвердив підтримку Румунії в цьому процесі", - наголосив він.

Дан також підтвердив дипломатичну підтримку у всіх форматах в рамках Євросоюзу й НАТО для надання допомоги Україні у війні, яку вона веде з росіянами.

Також президенти обговорили спільні проєкти в економічній сфері, які будуть на користь двох країн, зокрема, у сфері енергетики.

Крім того, Дан розповів, що отримав запевнення від Зеленського щодо продовження роботи шкіл румунською мовою в Україні і захисту прав румунської меншини.

У зв'язку з цим Дан додав, що підписаний сьогодні документ про співпрацю в гуманітарній сфері "підіймає рівень захисту прав нацменшин до вищого рівня, відповідно до вимог Ради Європи".

Він зазначив, що в сфері освіти Україна робить виняток для нацменшин - вони матимуть можливість вчитися рідною мовою у відповідному населеному пункті:

"Це приклад того, як надані меншинам гарантії діють".

У свою чергу Зеленський наголосив, що Румунія разом з іншими країнами допомагає Україні у війні з Росією.

Український президент зазначив, що в даний час дві країни мають великий економічний потенціал, зокрема, йде будівництво двох нових енергетичних ліній.

Крім того, Зеленський повідомив про підписання указу про встановлення в Україні Дня румунської мови - щороку 31 серпня. За його словами, це сприятиме розвитку гуманітарної та культурної співпраці з Румунією.

Зеленський також нагадав, що в Румунії вже є День української мови – його відзначають 9 листопада.

Співпраця України і Румунії

Як повідомляв УНІАН, на цій же пресконференції Дан повідомив, що Україна і Румунія досягли домовленості про спільний випуск безпілотників на румунській території.

В кінці минулого року міністр закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що її країна приєднається до механізму підтримки оборони України PURL. Зазначалося, що уряд Румунії прийняв рішення приєднатися до програми та виділив внесок на суму 50 млн євро.

У вересні 2017 року в Україні набув чинності закон "Про освіту". В ньому передбачене право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою поряд з державною.

Мовні положення цього закону викликали занепокоєння в ряді країн, в тому числі Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії.

