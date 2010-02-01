Українець стає європейцем лише тоді, коли починає розуміти, що він "не москаль"
По Києву поповзли чутки, що “донецькі братки” уже снують по столиці, придивляються до своєї майбутньої вотчини… “Я їх зразу впізнаю, – сказала мені продавщиця кави в підземному переході. – Темні, у чорних тертих куртках, говорять з донецьким акцентом…”
Я намагалася заспокоїти продавщицю: рано ще, хай спочатку вибори виграють, а сумнівних суб’єктів у столиці завжди багато крутиться. Але київськими масами поступово оволодіває ірраціональне почуття неспокою, і якісь аргументи тут не діють…
П’ять років тому таке саме почуття мобілізувало людей, єднало в боротьбі проти фальсифікацій, що вилилася в Помаранчеву революцію, але сьогодні революційного запалу немає, замість нього прийшли апатія і розчарування. Розчарування не обраним курсом, як це намагаються видати деякі політики, а тим, що Ющенко проголосив його лише на словах. А сам продемонстрував незборну лінь і нездатність системно працювати, через що й програв.
Російський опальний бізнесмен Борис Березовський заявив нещодавно, що в Україні “вирішується майбутнє цінностей західних цивілізацій”. Маючи на увазі, що саме в Україні відпрацьовується модель подальшого розвитку всього пострадянського простору, який об’єктивно становить найбільшу потенційну загрозу демократичному Заходу...
Україна, будучи розташованою на стику “двох світів і двох способів життя”, усе ще визначається з тим, які проблеми їй миліші. Проблеми демократичної Європи – з її балансуванням між лібералізмом, соціалізмом і консерватизмом. Чи проблеми Росії – з її неусвідомленим очікуванням краху, відчуттям неминучості занепаду.
Напевне, нормальним українцям європейські проблеми – ближчі й приємніші, але Росія з її фобіями, як не дивно, для нас теж потрібна, бо залишається незамінним чинником нашої національної єдності. Якби Росія, за словами публіциста Анатолія Стріляного, була привабливіша (тобто більш демократична й розвинута), то русифікація загрожувала б нам ще більше. З цієї думки випливає, що національний опір “іншій”, прогресивній Росії не мав би сенсу, і нам би не треба було гуртуватися навколо своєї ідентичності, аби протистояти зовнішній загрозі.
І обираючи шлях “загравання з Росією”, який майже однаковою мірою пропонують і Тимошенко, і Янукович, ми – напевне, на рівні інстинкту самозбереження – тим самим гартуємо свій національний дух. Українець стає європейцем лише тоді, коли починає розуміти, що він “не москаль”, а таке розуміння приходить лише у випадку близькості з “братським народом” та незбагненного самопідставляння під удари “добросусідської” політики Кремля.
Тож і виходить, що ми потрібні їм для угамування імперських комплексів, а вони нам – для посилення нашої єдності. Приклад Тузли, якщо хто пам’ятає, чудово продемонстрував, як це працює…
Але “недоєвропейський” вибір приховує в собі потенційну загрозу бути врешті-решт утягнутим у орбіту глобальних проблем Росії, у її дезінтеграційні процеси. Її розпад чи наближення розпаду може спричинити й посилення сепаратистських тенденцій в Україні та навіть розривання її, утворення на тлі глобальної пострадянської ломки кількох україн. Перші симптоми цього ми вже спостерігаємо; показово, що стимуляторами та ідейними натхненниками такого розділення Української держави виступають самі кремлівські вожді, очевидно, не усвідомлюючи, що цим вони наближають своє постімперське майбутнє. У якому немає місця такому великому (за територією та населенням) державному утворенню.
Сьогодні, як і десять років тому, українське суспільство обирає між Швондером і Шариковим, як влучно назвала свого часу журналістка Ірина Погорєлова пару Кучма – Симоненко. Різниця в тому, що відтоді суспільство пройшло через Майдан, і сьогодні вибір тієї чи іншої особи, хочеться сподіватися, не є таким фатальним, як наприкінці минулого тисячоліття.
І питання не в тому, хто в Україні буде Президентом – колишній зек чи войовнича популістка, – а в тому, чи зможе суспільство протистояти спробам узурпувати владу, нав’язати нам неадекватну, чужу модель суспільного розвитку.
А що такі спроби будуть – сумніватися не доводиться. Недарма ж Янукович возить своє обважніле тіло на з’їзди “Єдиної Росії”, а Тимошенко, заглядаючи в рота Путіну, хихикає з його тіпа жартів. Учаться й переймають досвід... Але ті опричники в обох командах, котрі намилюються втілювати в українське життя російський досвід контрольованої демократії, мають пам’ятати, що ліпити з біомаси все що заманеться авторитарний правитель вільно може лише в тому разі, якщо має не менш як 75-відсоткову підтримку населення. Інакше можна втратити і владу, а за певних розкладів і навіть свободу...
На жаль, жоден з двох кандидатів не демонструє здатності мислити, аналізувати, розуміти, що відбувається у світі й куди він рухається. У цьому, боюся, і полягатиме головна його чи її проблема, коли він/вона стане Президентом. Така неадекватність на президентській посаді може призвести до особистого політичного краху, на тлі якого програш Ющенка виглядатиме ще як неабиякий успіх...
Запроваджувати російську модель в Україні – означає ставати союзником Москви в її безглуздій та безперспективній опозиції до Заходу. Хоча для Росії вона ще й може мати якесь пояснення. Крім страху перед розвалом, який, у розумінні російської верхівки, несе лібералізм в усіх його проявах, накладається ще один чинник. Путінська Росія вважає себе наступницею СРСР, а отже, має заступити колишню Радянську державу в її протистоянні з Заходом. З тією різницею, що країні будівників комунізму потрібно було захищати від світу свою ленінську ідеологію, більшовицький світогляд, який тільки й міг вижити в умовах протистояння та напруження. А нині Росії доводиться захищати від цивілізованого світу ідеологію корупції та несвободи. Пострадянська корупція, бажаючи зберегти й відтворювати себе, не хоче демократії та контролю з боку суспільства, як вогню, боїться НАТО...
У цьому плані Україна хоч і не Росія, але недалеко від неї відірвалася. І наш вибір, який ми зробимо 7 лютого, показує, що ми все ще перебуваємо по той бік умовного кордону, де панує корупція і де все ще немає північноатлантичних стандартів.
...Скажу відверто, я особисто досі не знаю, як голосуватиму. Хоча Тимошенко, як це не дивно, зовсім не будучи проєвропейськи налаштованою, символізує собою більшу європейськість, ніж Янукович. Та й позитивних, людських облич у її оточенні, як на мій погляд, трохи більше. А головне, навколо Януковича сконцентрувалося критично велика кількість осіб з відверто антиукраїнськими поглядами.
Ні, це не означає, що я голосуватиму за неї... Я ще вагаюся...
Українцям і справді, напевно, потрібна якась пауза – щоб по-філософськи осмислити, куди ми рухаємося й чого хочемо. Проголосуємо за “менше зло”, подивимося, як живеться з тим злом, зважимо що до чого, а тоді – на наступних виборах – виметемо його березовою (це щоб не сказати кріпше слівце) мітлою.
Оксана Охрімчук, Москва – Київ