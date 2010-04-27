Вчителі СНД обговорять створення єдиного підручника з історії

Створення єдиного підручника з історії країн СНД для школярів обговорюватиметься на Першому з`їзді вчителів і працівників системи освіти держав-учасниць СНД, який відкрився у понеділок в Астані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД (МФГС), про це на прес-конференції в Астані повідомив заступник міністра освіти і науки Республіки Білорусь Казимир ФАРІНО.

«Білоруська сторона внесе одну з пропозицій - створити єдиний підручник історії країн СНД. Для нас це дуже важливо і актуально», - сказав К.ФАРІНО.

Він зазначив, що в сучасних підручниках з історії країн Співдружності існують розбіжності з політичних, ідеологічних, економічних і управлінських питань. «Проблем багато, їх треба обговорювати і найголовніше - уміти донести до розуму і серця наших вихованців», - сказав він. На його думку, над створенням єдиного підручника повинен працювати великий авторський колектив, до складу якого входитимуть історики і політики з країн СНД.

К.ФАРІНО вважає, що спочатку має бути створений підручник для учнів 10-11 класів. Після його апробації в старших класах, може бути розроблений такий підручник і для 5-9-х класів.

У той же час, заступник міністра освіти і науки Росії Ісаак КАЛИНА вважає, що в першу чергу має бути створений єдиний навчальний посібник з історії країн СНД для вчителів.

«Я був би радий, якби з`явився спільний підручник історії країн Співдружності, але я, швидше, вірую в спільну книгу для вчителя», - сказав І.КАЛИНА.

За його словами, підручники з історії напевно залишаться у кожної країни свої.

«А ось книга для читання вчителя завжди ширша, ніж має бути підручник. Ось таку річ, мені здається, можна і потрібно зробити спільну, для того, щоб вчителі різних держав мали спільне уявлення про те, як розвивалися історія наших держав», - вважає І.КАЛИНА.

І.КАЛИНА вважає, що, швидше, спільні для країн СНД підручники для школярів мають бути з математики, фізики і хімії.

Як повідомляв УНІАН, 26-27 квітня в Астані в роботі Першого з`їзду вчителів і працівників системи освіти держав-учасниць СНД беруть участь близько 500 вчителів з України, Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Таджикистану, Молдови і Киргизії. З`їзд проводиться за підтримки Міждержавного Фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД.