Туристична фірма знищила близько 100 їздових собак

Канадська поліція почала розслідування вбивства близько сотні їздових собак, які належали туристичній фірмі Outdoor Adventures, повідомляє Бі-бі-сі.

Передбачається, що вбивство було вчинене в квітні минулого року. Згідно із слідчими документами, компанія розширила "парк"їздових собак породи хаскі після зимової Олімпіади, що відбулася в 2010 році у Ванкувері, користуючись зрослим інтересом до походів на собачих запряжках. Але після зміни кон`юнктури та падіння попиту на такі розваги керівництво вирішило позбутися тварин, пише РІА “Новости” з посиланням на Toronto Star.

За даними Товариства боротьби із жорстоким поводженням з тваринами (SPCA, Society for the Prevention of Cruelty to Animals), з ініціативи якого було порушено справу, всі винищені в квітні собаки були повністю здорові. Представник SPCA Марсі Моріарті вказала, що собак вбивали, стріляючи в голову, тим, які вижили, дорізували горло. На думку Моріарті, інцидент є "безперечним кримінальним злочином".

Подія набула розголосу після того, як колишній службовець Outdoor Adventures, який брав участь у вбивстві, звернувся по компенсацію за підвищений стрес на роботі: адже в його службові обов`язки вбивство собак не входило.