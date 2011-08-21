Луцьк сьогодні відзначає День міста

У Луцьку 21 серпня відзначатимуть День міста. Розпочнеться день святковими богослужіннями у храмах міста.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради.

Цього дня на головній площі міста – Театральному майдані, відбудеться урочиста академія з нагоди 926-ої річниці м.Луцька. Під час неї запланована церемонія вручення Луцьку Почесного прапора Європи. Також відбудеться відкриття виставки мап Великого князівства Литовського у Луцькому замку.

Крім того, у замку відбуватимуться фестиваль дзвонарного мистецтва «Благовіст Волині» та фестиваль ковальства та флористики «Солом’яна птаха». У Центральному парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки - свято квітів «Луцьк квітучий».

Серед інших заходів цього дня: ретро-мелодії у виконанні духових оркестрів, ярмарок декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, майстер-класи майстрів народної творчості, книжковий ярмарок, гросмейстерський відкритий турнір з шахів, концерт творчих колективів національних культурних товариств Луцька «В сузір’ї культур», пісенна фієста «Рівне-Луцьк». Завершиться свято урочистим феєрверком.