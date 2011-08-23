Качний: соціальні програми Київщини профінансовані повністю

Голова Київської обласної ради Олександр КАЧНИЙ констатує, що виконання бюджету Київщини дозволило профінансувати соціальні програми в повному обсязі.

Про це О.КАЧНИЙ повідомив УНІАН.

Зокрема, відзначив голова облради, дев’ята сесія Київської обласної ради VІ скликання затвердила звіт про виконання бюджету Київської області за перше півріччя 2011 року.

За його словами, загальна сума доходів обласного бюджету у першому півріччі 2011 року склала 1 млрд. 246 млн. 454 тис. 389 грн. (в тому числі доходи загального фонду обласного бюджету склади 1 млрд. 087 млн. 554 тис. 347 грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету склали 158 млн. 900 тис. 042 грн). Загальна сума видатків та кредитування - 1 млрд. 117 млн. 439 тис. 306 грн. (в тому числі видатки та кредитування загального фонду обласного бюджету - 1 млрд. 041 млн. 530 тис. 877 грн.; видатки та кредитування спеціального фонду обласного бюджету - 75 млн. 908 тис. 429 грн.).

Як підкреслив О.КАЧНИЙ, серед основних пріоритетів соціально-економічного розвитку Київщини в 2011 році на першому місці стоїть вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя жителів області. «Наше першочергове завдання як органу місцевого самоврядування забезпечити надходження бюджетних коштів для захисту соціально вразливих верств населення та фінансування бюджетників», - зазначив голова облради.

О.КАЧНИЙ поінформував, що на фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління за звітний період із загального фонду обласного бюджету направлено 396 963,6 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету за звітний період проведено видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 459 082,8 тис. грн., на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби використано 23 237,9 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття використано 136 634,2 тис. грн. (загальний та спеціальний фонд), на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу направлено 3 270,3 тис. грн.

Крім того, за даними О.КАЧНОГО, на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» направлено 5010,6 тис. грн.

«В цілому стан виконання бюджету в першому півріччі 2011 року є позитивним результатом взаємодії з виконавчою гілкою влади. Київська обласна рада готова до прозорої роботи і звітування перед громадськістю за кожну гривню, зароблену регіоном», - відзначив голова Київської облради.