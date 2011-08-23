Мати побитого міліціонера вимагає покарати депутата з компанією

.Мати міліціонера, який постраждав від дій депутата у Стаханові (Луганська обл.), обурена бездіяльністю у розслідуванні цього злочину.

Про це пише Kriminal.tv з посиланням на жительку Стаханова Тетяну ФЕДОРЧЕВУ, яка стверджує, що її син – міліціонер, і його товариші по службі стали жертвою депутатського беззаконня.

Вона нагадала, що інцидент стався вночі 4 серпня у Стаханові, коли двоє співробітників ППС – її син Олександр ФЕДОРЧЕВ і його напарник Олег КОСТЮК патрулювали місто у районі вулиці Богдана Хмельницького.

За словами Т.ФЕДОРЧЕВОЇ, вони помітили, що в розважальному комплексі «Комфорт» компанія з семи чоловіків, серед яких був депутат однієї з місцевих селищних рад, приставала до дівчат. Коли дівчата обурилися, один з них ударив жертву рукою по обличчю. Вони звернулися по допомогу до патрульних. Міліціонери зажадали припинити безчинства, але семеро чоловіків напали на них і жорстоко побили.

Співробітники ППС повідомили про хуліганів до Стаханівського міськвідділу. Міліціонери встановили місце проживання одного з нападників, і направили до нього групу затримання. У його будинку перебували і решта учасників інциденту. Вони почали стріляти у правоохоронців з мисливської рушниці. «Міліціонерам все ж таки вдалося скрутити зловмисників і доставити до міськвідділу. Але у результаті двоє правоохоронців опинилися у лікарні з вогнепальними пораненнями ніг», - стверджує Т.ФЕДОРЧЕВА. Ще двоє були госпіталізовані зі струсом мозку, ударами і пошкодженнями грудної клітки.

Проте, як підкреслила, Т.ФЕДОРЧЕВА, затриманих звільнили вже вранці 4 серпня.

«Кримінальну справу порушили, але вона зовсім не просувається. Ми знаємо, що зникли декілька хвилин запису з камер відеоспостереження ТБК «Комфорт». Це і не дивно, адже серед нападників був депутат Калинівської селищної ради Попаснянського району», - стверджує Т.ФЕДОРЧЕВА.

Тим часом, патрульні, які постраждали від стрілянини, досі залишаються у госпіталі.

Як повідомляв УНІАН, за словами прес-секретаря обласної прокуратури Олександра ЗАЙЦЕВА, прокуратура Стаханова Луганської області розслідує кримінальну справу за фактом стрілянини і бійки за участю депутата селищної ради і міліціонерів.

«Такий інцидент був, кримінальну справу порушила прокуратура Стаханова. На даний момент йде опитування численних свідків, після чого буде з`ясована офіційна версія того, що сталося», - сказав О.ЗАЙЦЕВ.

Інформацію про бійку і стрілянину УНІАН підтвердила і керівник прес-служби обласного Управління МВС Тетяна ПОГУКАЙ.

«Дійсно, факт мав місце. Але розповідати подробиці я не маю права, слідство веде прокуратура”, - сказала Т.ПОГУКАЙ.