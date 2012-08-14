У колишній ставці Гітлера будують музей (фото)

Рік тому влада ухвалила створити тут історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв фашизму, але донедавна він включав тільки каміння, що залишилося від підірваних бункерів, і Братську могилу військовополонених. Тепер розпочинається будівництво великого музейного павільйону.

Загальна сума проекту перевищує 4 мільйони гривень. Експозиційний зал буде розташований на площі 225 квадратних метрів. Експозиція буде присвячена історії Великої Вітчизняної війни на території Вінницької області та власне ставці.

До колекції нового музейного комплексу ввійде багато експонатів, які поки що зберігаються у фондах.

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Янукович: ставка Гітлера - це дійсно історичний об’єкт

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Ставка Гітлера "Вервольф" розміщувалася в 8 км на північ від Вінниці біля села Коло-Михайлівка. Вона призначалася для керування військовими діями на Східному фронті, а деякі дослідники допускають, що і для наступних бойових дій у напрямку Ірану та Індії.

Будівництво велося з осені 1941 р. Полонених, які працювали на будівництві, після завершення робіт розстріляли: за різними данним - від 4 до 14 тисяч осіб. Діяти ставка почала з квітня 1942 р., в березні 1944-го, напередодні німецького відступу, входи до бункерів підірвали, при цьому внутрішні приміщення, ймовірно, мало постраждали.

«Вервольф» фактично був зменшеною копією головної ставки Гітлера «Вольфшанце» у Східній Прусії. Мала електростанцію, аеродром, водопостачання. Наземна частина - 81 дерев`яний будинок, підземна - три залізобетонні бункери, зокрема головний бункер Гітлера з товщиною стін 2,5 м, перекриття - 4,5 м.

Фото Андрія Агеєва / УНІАН