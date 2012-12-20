Посадовець, який напідпитку влаштував ДТП, на паперах несподівано протверезів

П'яний посадовець, який влаштував жахливу ДТП у Дніпропетровську, раптом протверезів на паперах, йдеться в сюжеті ТСН.

Потерпілі вважають, що дані про стан винуватця підробили, щоб він уникнув відповідальності.

Нагадаємо, 30 листопада голова Зачепилівської райради Харківської області за кермом позашляховика у Дніпропетровську розбив чотири машини. В результаті ДТП загинула одна людина.

Загиблий чоловік того дня повертався додому за кермом старенького "Мерседеса", коли в нього влетів позашляховик посадовця. Чоловік загинув на місці. Його машина вже зупинила віраж голови Зачепилівської райради. До цього чиновник на "Мітсубісі Паджеро" врізався у "Джилі", яка від удару вилетіла на зустрічну, та зіштовхнулася зі "Шкодою".

Ганна Гончарова, яка була за кермом "Шкоди" каже, що вижила лише тому, що вчасно побачила дивні віражі позашляховика. "Він неадекватно рухався, він постійно наїжджав на розділову смугу", - згадала жінка. Вона також переконана у тому, що водій був п'яним: "Запах алкоголю відчувався за кілька метрів. Він просто мовчав. Я підійшла і запитала: ви водій Паджеро? Він сказав: так, я. І тут же вийшов і не захотів ні з ким спілкуватися".

Також те, що чиновник за кермом був нетверезим, відразу після ДТП підтвердили й правоохоронці. Утім, у лікарні, куди посадовця доправили після ДТП, видали довідку, що голова Зачепилівської райради був тверезим. У міліції з таким висновком лікарів не згодні, тож, добилися проведення двох додаткових експертиз: генетичної та токсикологічної, згідно яким буде визначено, чи належить ця кров чиновнику, або її могли підмінити.