Звідки Україна взяла гроші для Фірташа і Ко?

Репліка фахівця

У Секретаріаті Президента заявили, що Кабмін акумулює на казначейському рахунку кошти, щоб розрахуватися з боргами "РосУкрЕнерго". "Це 4,3 мільярда гривень (більш як $815 мільйонів), і Кабінет міністрів готовий спрямувати велику їх частину до "Нафтогазу України" найближчим часом", – повідомив УНІАН.

Сума в 4,3 мільярда гривень копійка в копійку збігається з рядком держбюджету "Компенсація НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб`єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням". За логікою, у 2008 році ці кошти мали спрямовуватися на оплату різниці між ціною імпортованого газу в 179,5 долара за тисячу кубометрів та ціною в 136 доларів для підприємств теплоенергетики.

Тепер усі ці кошти на День Святого Валентина підуть одним траншем "РосУкрЕнерго" в розрахунок за борги листопада – грудня 2007 року. Компенсувати різницю в цінах цього року вже немає за що.

Певна річ, у змінах до бюджету-2008, які уряд завершить розробляти за два тижні, цей недолік буде компенсовано: Нафтогаз отримає щонайменше ще один мільярд доларів на компенсацію.

Інакше кажу – ще один мільярд доларів на безгосподарність і популізм, який уже жодним чином не назвеш дешевим. За умов, коли високі ціни на енергоносії є реальністю, і далі утримувати субсидовані ціни для кінцевих споживачів є безвідповідальним, і безвідповідальність ця, судячи з настроїв нашого політичного бомонду, триватиме до президентських перегонів. І не один ще мільярд доларів платників податків розвіється димом у топці бюджетного популізму, хоча міг би бути використаний значно продуктивніше.

І навіщо тоді теревенити про енергозберігаючі технології та виділяти на них цього року з бюджету 600 мільйонів гривень? Який сенс заощаджувати на споживанні газу, якщо сьогодні патерналістська держава спонсорує чверть його вартості, а чим ближче до наступних виборів, то спонсоруватиме й половину?

До речі, з чим би його порівняти оці 4,3 бюджетних мільярдів гривень, які підуть в оплату наших газових боргів?

Торік утримання всіх поліклінік та станцій швидкої допомоги коштувало державі та органам місцевого самоврядування 3,7 мільярда гривень. Фінансування всіх дитячих садків обійшлося платникам податків у 5,3 мільярда гривень, а "допомога у вирішенні житлового питання за рахунок бюджету" – 2,3 мільярда.

Отже, віконні кватирки – навстіж?

Станіслав Голубенко, Київ