Маркування ГМО-продукції може не вступити в дію з 1 травня

Вимоги щодо обов’язкового маркування ГМО-продукції можуть не вступити в дію з 1 травня. Про це повідомила сьогодні журналістам перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна ТИМОЧКО.

За її словами, у листопаді 2008 року був ухвалений державний стандарт, відповідно до якого, всі продукти харчування, які містять ГМО, мають маркуватися. Цей державний стандарт може бути введений в дію лише після затвердження постановою Кабінету Міністрів порядку маркування. “Цей порядок маркування може бути затверджений Кабміном лише за однієї умови – коли всі відповідальні установи і відомства його завізують. На сьогодні його не завізувало тільки міністерство юстицій України і відмовляється підтримати цей порядок маркування”, - повідомила Т.ТИМОЧКО. Вона додала, що постанова Кабміну, яка готується на погодження, має зібрати 32 візи, отже, 31 установа вже підтримала порядок маркування.

Т.ТИМОЧКО відзначила, що причиною непідписання Мінюстом цього порядку може бути, у тому числі, і лоббіювання інтересів транснаціональних корпорацій. Оскільки, на її думку, сьогодні немає жодної законної підстави для того, щоб Мінюст її не візував. “У Законі “Про дитяче харчування” йдеться про те, що всі продукти дитячого харчування не можуть містити генетично-модифіковані організми. У Законі “Про захист прав споживачів” йдеться про обов’язкове маркування продуктів дитячого харчування. І вже вийшов указ президента, який затвердив рішення РНБО, де точно сказано про маркування продуктів харчування, які містять ГМО. На сьогодні немає жодних підстав, через які Мінюст міг би відмовитися візувати цю постанову про затвердження порядку маркування”, - сказала Т.ТИМОЧКО.

Вона додала, що Всеукраїнська екологічна ліга буде наполягати на швидшому підписанні порядку маркування продукції.

Крім того, за словами Т.ТИМОЧКО, зараз в адміністративному кодексі не визначена відповідальності за порушення щодо ГМО. Ліга має намір внести зміни до Адміністративного кодексу, де буде передбачено відповідальність за порушення порядку маркування продуктів харчування на вміст ГМО. Проте, вона не уточнила, яким має бути розмір штрафу за ці порушення.

Експерт додала, що негативний вплив продуктів ГМО на організм людини вже доведено. “Це серйозні ризики, починаючи алергією і т.д., і закінчуючи тим, що це може вплинути на наступні покоління через репродуктивну функцію. Дослідження на тваринах це підтверджують”, - підкреслила вона.