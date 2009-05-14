ТРК рекомендують забезпечити сурдопереклад до фільмів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення рекомендує державним і загальнонаціональним телерадіокомпаніям під час трансляції програм та фільмів використовувати жестову мову та субтитрування.

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Нацради з телерадіомовлення, повідомили УНІАН у прес-службі Нацради.

Також своїм рішенням Національна рада рекомендує телерадіоорганізаціям усіх форм власності при прийнятті на роботу перекладачів-дактилологів консультуватися щодо їхнього фахового рівня з громадськими організаціями, які об’єднують осіб із вадами слуху; телерадіоорганізаціям усіх форм власності позначати у друкованих програмах телепередач і вказувати в анонсах програм і передач програми та фільми, які супроводжуються субтитрами та сурдоперекладом.

Член Національної ради Тетяна ЛЕБЕДЄВА, коментуючи це рішення, наголосила на його соціальній спрямованості та нагальній необхідності.

За умови виконання телерадіоорганізаціями рекомендацій Національної ради численна група українських громадян, що мають вади слуху, матиме значно ширші можливості для задоволення потреб із доступу до інформації, відзначила вона.