Маркування продуктів з ГМО відклали

Українські виробники просять Кабмін перенести введення обов`язкового маркування продуктів харчування, які містять генно-модифіковані організми. Це питання вчора порушувалось на зустрічі представників підприємств харчопрому і прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. Як повідомляють джерела «Дела», глава уряду погодилась піти на поступки виробникам. Найближчим часом до постанови Кабміну внесуть відповідні правки, і дата введення маркування буде перенесено з 1 липня 2009 року на 1 січня 2010 року.

Лабораторій не вистачає

Причина необхідності перенесення запровадження обов`язкового маркування банальна — виробники не встигають виконати у строк усі вимоги Кабміну, адже постанова була прийнята 13 травня. «Тільки для того, щоб замовити і забезпечити себе новими упаковками, треба як мінімум місяць. Я вже не кажу про перевірку партії в лабораторії», — скаржиться Людмила Дригало, гендиректор виробника напівфабрикатів «Дригало».

Крім того, виробники фізично не можуть провести перевірку своєї продукції — в Україні діє всього чотири молекулярно-генетичні лабораторії. За словами Людмили Дригало, перевірку продукції у лабораторії треба робити мінімум двічі на місяць. «Спочатку перевіряємо серію сировини на місткість ГМО, а потім вже готову продукцію», — пояснює підприємець.

Начальник молекулярно-генетичної лабораторії Укрметртестстандарту Руслан Голубець відзначає, що процедура перевірки продукції на вміст ГМО займає мінімум три дні. «Все залежить від устаткування і його кількості. Наприклад, три дні тому до нас надійшли замовлення на перевірку 20 зразків. Сьогодні нам треба не тільки закінчити перевірку, а й написати звіти. Ми не встигаємо», — скаржиться Голубець. За оцінками гравців ринку, для повного і своєчасного контролю продукції в країні має бути як мінімум 25 лабораторій. «У більш виграшному положенні виявилися компанії, які працюють в Києві. Іншим доводиться їхати в столицю з інших областей. А це додаткові витрати», — нарікає представник однієї з кондитерських компаній. Руслан Голубець додає, що в кожній області України при відділеннях Держспоживстандарту вже існують лабораторії. «Тепер залишилося обладнати їх відповідною технікою», — резюмує він.

Покупець заплатить

Проведення аналізу на вміст ГМО у продукції в лабораторіях Укрметртестстандарту коштує десь 350-800 гривень за один зразок. «У нас вартість перевірки однієї партії становить мінімум 700 гривень. А компанія випускає 169 найменувань продукції. Уявіть, скільки це коштуватиме», — пояснює Дригало. Проте велика частина витрат на перевірку товару ляже на покупців. «Продукція подорожчає мінімум на 5%. І це тільки початок», — розповіли «Делу» в одній з компаній.

Згідно із постановою уряду, будь-яка наявність ГМО та їх кількість в продукті обов`язково повинні бути позначені на етикетках продовольчого товару вітчизняного виробництва словами «Містить ГМО».

ГМО — це живі організми (тварини, рослини, бактерії і віруси), генотипи яких були штучно змінені для додання ним певних властивостей.

За матеріалами порталу http://delo.ua/Дело