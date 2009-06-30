У Липецькій області побудують найбільший у Європі м'ясокомбінат

У Липецькій області буде побудований найбільший в Європі м`ясопереробний комбінат. Про це повідомив голова обласної адміністрації Олег Корольов, передає ІТАР-ТАРС.

За його словами, обласна адміністрація має намір «всіляко підтримувати реалізацію великих проектів для розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні». Крім м`ясопереробного комбінату, який буде зведено поблизу міста Єлець компанією «Група Черкізово», в регіоні найближчим часом почнеться будівництво двох нових підприємств компанією «Липецькхлібмакаронпром», а також сироварного заводу. Розвитку конкуренції на молочному ринку на користь виробників сприятиме і зведення пайового молочного заводу.