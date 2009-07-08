Кияни отримають квитанції на оплату ЖКП за новими тарифами

До кінця цього тижня кияни отримають квитанції на оплату житлово-комунальних послуг з новими підвищеними тарифами, що набули чинності з 1 червня цього року.

Про це УНІАН повідомив в.о. директора комунального підприємства «Головний інформаційно-розрахунковий центр» Київської міської державної адміністрації Станіслав КАПЛУНЕНКО.

«Ми зараз друкуємо (платіжки), і до кінця цього тижня жителі Києва почнуть одержувати квитанції», - сказав він.

Як повідомив С.КАПЛУНЕНКО, розрахунки за спожиті послуги виконувались відповідно до тарифів, затверджених розпорядженнями КМДА від 29 квітня 2009 року (№ 516, 518 і 520).

На запитання, чи не розглядалися в судах ці тарифи і чи не зупинена дія цих розпоряджень, він відповів: «Ні. Принаймні, у нас таких даних немає».

Щодо нарахувань за комунальні послуги, С.КАПЛУНЕНКО також відзначив, що їх виконано з урахуванням «допомоги мера відповідно до розпорядження №712».

«Відповідно з розпорядженням №712 у квитанції з`явився новий стовпець «адресна допомога», в якій зазначається допомога з бюджету міста», - повідомив він. Людей, які отримують таку допомогу, за словами С.КАПЛУНЕНКА, в столиці близько півмільйона.

Щодо збільшення суми оплати за ЖКП для решти категорій населення столиці він зазначив, що важко прогнозувати такі цифри, оскільки «все залежить від споживання послуг».

«Хто оплачує за лічильником, то у них вартість залежить від спожитих послуг в кубічних метрах, в яких вимірюється холодна та гаряча вода. На людях, які мало споживають, це підвищення мало позначиться. Є деякі кияни, які споживають холодну, гарячу воду в місяць по півкубометра. За старими тарифами, це було 1 грн. 48 коп. за кубометр, а вони платили 70 коп. в місяць. Зараз вони платитимуть десь 1,40 грн.», - пояснив С.КАПЛУНЕНКО.

За його словами, в квартирах без лічильників оплата йде по середньому споживанню води в конкретному будинку. «У різних будинках вона відрізняється. Є споживання від 2 кубометрів і більше. Однак, все ж більше половини квартир обладнано лічильниками», - відзначив керівник центру.

Для прикладу, за його словами, 2 кубометри холодної води на 1 людину тепер коштуватимуть в місяць 6 грн., гарячої води – близько 27 грн.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня столична влада оприлюднила нові тарифи на ЖКП для населення, які введені з 1 червня.

Згідно з розпорядженням № 520 «Про узгодження тарифів на теплову енергію, визначення і узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалювання і постачання гарячою водою для населення» і розпорядженням № 516 «Про встановлення і узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодною водою і водовідведення холодної і гарячої води для населення», нові тарифи на воду і опалювання для киян будуть збільшені приблизно удвічі.

Вартість послуги за холодне водопостачання і водовідведення за наявності квартирного або будинкового лічильника затверджена у розмірі 3,02 грн. за 1 кубометр (була плата 1,48 грн.), за відсутності засобу обліку - 16,61 грн. на 1 людину (була 8,14 грн.).

Вартість послуги за гаряче водопостачання і водовідведення за наявності лічильника складатиме 13,69 грн. за 1 кубометр (було 7,38 грн.), без засобу обліку - 47,92 грн. за 1 людину (була 25,89 грн.).

Тариф на послугу з централізованого опалювання для населення за відсутності засобів обліку теплової енергії затверджено у розмірі 2,38 грн. за 1 кв. м опалювальної площі в місяць (зараз 1,6 грн. за 1 кв. м в місяць). Суму тарифу встановлено для розрахунків за опалювання щомісяця протягом року.

Розпорядженням № 518 «Про встановлення і узгодження тарифів на послуги за утриманням будинків і споруд і прибудинкових територій» встановлено тарифи на послуги за утриманням будинків і споруд і прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності (ЖЕО), по кожному будинку окремо. Ознайомитися з новими тарифами за квартплату можна на сайті КМДА www.kmv.gov.ua

В усіх підписаних 29 квітня розпорядженнях про тарифи на ЖКП для населення наголошується, що їх встановлено з метою поетапного приведення вартості послуг до економічно обґрунтованих витрат.

Наступний етап підвищення планується з початку 2010 року.