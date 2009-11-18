Створили акумулятори, які можуть працювати при 150 градусах

Південнокорейські інженери розробили нову технологію виробництва безпечних багаторазових літієвих акумуляторів, придатних для використання в стільникових телефонах, ноутбуках і електромобілях. Корейський науково-дослідний інститут атомної енергетики повідомляє, що його працівники створили новий акумуляторний сепаратор, який з одного боку захищає внутрішні структури батареї від ударів, а з іншого не дозволяє батареї грітися вище за норму.

До цих пір надзвичайна схильність акумуляторів до перегріву під час роботи і зарядки, а також можливість втрати заряду від ударів були найслабкішими сторонами сучасних акумуляторів. Найбільше виробників телефонів і ноутбуків хвилювала схильність батарей до перегріву, який у деяких випадках призводив навіть до займання.

Як розповіли творці нової конструкції, сепаратори звичайних батарей виготовляються з пористого поліетилену, який сприяє припливу іонів літію, генерованих на позитивному боці батареї, до її негативного боку, що створює мікроструми всередині акумулятора і гріє його. Новий же сепаратор складається з суміші поліетилену і наночасток алюмінію і фтору, отриманого зі смол.

Крім того, перш ніж помістити новий матеріал в батарею, його піддають радіаційній дії, що дозволяє здолати деякі недоліки існуючих вихідних матеріалів, а також пористого поліетилену.

"Тести показали, що новий сепаратор зберігає свої якості і здатність роботи електричним ізолятором, навіть якщо температура довкілля досягає 150 градусів Цельсія", - розповіли в інституті. - "Нормальний сепаратор за таких умов однозначно втрачав свої властивості".

Корейські вчені говорять, що зараз вони зайняті патентуванням своєї розробки.

“Освітній портал”