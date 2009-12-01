Вчені виростили штучне м’ясо

Голландські учені виростили в лабораторії штучну м`язову тканину, взявши клітини-«прародичі» штучного м`яса від живої свині.

Фахівці виділили так звані міобласти - клітини, які під час ділення перетворюються на звичайні клітини м`язової тканини. Отриманий біоматеріал вчені культивували в спеціальному живильному середовищі. В результаті їм вдалося отримати пласти м`язової тканини.

Зараз фахівці працюють над технологією, яка дозволила б їм «натренувати» м`язи для поліпшення їхніх характеристик. Поки вирощена тканина нагадує зіпсоване м`ясо.

Лабораторні правила забороняють вченим їсти отримані ними продукти. Проте автори вважають, що за смаковими якостями штучне м`ясо не поступається справжньому.

Роботи зі створення м`язової тканини in vitro профінансував голландський уряд і схвалені компанії, які виготовляють сосиски та інші продукти з обробленого м`яса.

Вегетаріанці та екологи вже схвалили подібні дослідження.

За даними ООН, сільськогосподарські тварини «відповідальні» приблизно за 18% метану, що викидається в атмосферу. За здатністю підсилювати парниковий ефект цей газ набагато перевершує вуглекислий газ.

Незважаючи на очевидні позитивні ефекти від виробництва штучного м`яса, така практика може спричинити і негативні наслідки, але поки такі перспективи не вивчали.

Lenta.ru