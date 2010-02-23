В 2009 році Держспоживстандарт повернув споживачам 9,1 млн. грн.

Держспоживстандарт України впродовж 2009 року допоміг повернути споживачам за неякісну продукцію (товари та послуги) 9,1 млн. грн. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

За вказаний період до територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів, центрів стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту та до центрального апарату Держспоживстандарту України надійшло майже 31 тис. скарг громадян, і 76% вимог споживачів було задоволено.

Майже половина одержаних звернень стосувалися неналежної якості наданих послуг та виконаних робіт, з яких 30% – у сфері житлово-комунального господарства та 5,4% – послуги зв’язку. Звернення громадян щодо порушень у сфері житлово-комунального господарства становили 104,7% порівняно з показниками 2008 року. Зокрема, побільшало скарг мешканців на неякісне утримання будинків та прибудинкових територій, на відсутність капітальних та поточних ремонтів житлових будівель, на завищені рахунки за послуги, на роботи зі встановлення металопластикових вікон тощо.

Якість непродовольчих товарів стосувалось 35,5% скарг та звернень, отриманих 2009 року, продовольчих товарів – 5,4%, порушень у сфері громадського харчування – 1,6%. Інші скарги становили 22%.

До Держспоживстандарту України за 2009 рік надійшло чимало звернень стосовно банківських послуг, зокрема, щодо порушень умов кредитних та депозитних договорів. Споживачів з різних областей обурювала також робота сервісних центрів з ремонту мобільних телефонів, побутової техніки. Скарги стосувалися недотримання терміну проведення ремонтів, їхньої низької якості, незаповнення чи неправильного заповнення документів та ін. Також скарги споживачів стосувалися порушення правил торговельного обслуговування (відсутність необхідної інформації для споживачів).

В Держспоживстанларті нагадали, що в 2008 році загальна сума повернутих споживачам за неякісні товари й послуги кошти становила 11,1 млн. грн. Зменшення суми повернутих коштів пояснюється зменшенням кількості звернень до Держспоживстандарту. Це, зі свого боку, пояснюється тим, що в умовах фінансово-економічної кризи споживачі почали уважніше вибирати товар і, відповідно, менше купувати неякісної продукції.