Держгірпромнагляд перевірить технічний стан атракціонів України

За дорученням Кабінету міністрів України від 27 березня п.р. Держгірпромнагляд у квітні-травні здійснить перевірку технічного стану атракціонів у всіх регіонах країни.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Держгірпромнагляду Степан ДУНАС.

За його інформацією, на сьогодні діє постанова Кабінету міністрів №502 про заборону проведення планових перевірок розважальних атракціонів на період до грудня 2010 р. Згідно з цим документом введено мораторій на відповідні перевірки і визначено, що перевірити роботу атракціонів можна лише у виключних випадках, наприклад або за звернення громадян зі скаргами, або за зверненням власника атракціону, або на вимогу юридичних осіб.

“Ми вбачаємо, що зростає рівень травматизму. І ми звернулися до Кабінету міністрів, щоб скасувати дію цієї постанови саме в частині поширення її на Держгірпромнагляд... І в квітні ми починаємо планову перевірку за дорученням Кабінету міністрів і з дозволу Кабінету міністрів”, - підкреслив С.ДУНАС.

“Ці перевірки ми плануємо провести протягом квітня-травня. Будуть складені відповідні групи. І максимум навантаження прийдеться на перші два тижні, щоб ми такими групами таким чином охопили найбільшу кількість атракціонів, щоб ми мали реальну картину про їхній стан і впливали на їх роботу в разі незадовільного стану. А потім в процесі будемо відслідковувати усунення наших зауважень і втілення пропозицій”, -

Він підкреслив, що питання заслуговує особливої уваги, бо якщо не провести перевірки є загроза спостерігати різке зростання травматизму. За інформацією С.ДУНАСА, в останні роки в Україні на атракціонах травмується 1-2 людини на рік, тоді як до 2005 р., тобто до того часу, коли Держгірпромнагляд почав займатися контролем технічного стану атракціонів, ця цифра була значно більшою.

“Таким чином ми вимушені і наші дії спонукають суб’єктів господарювання до виконання вимог законодавства і створення безпечних умов для дозвілля наших громадян”, - зазначив С.ДУНАС.

Він також повідомив, що до проведення перевірки залучено також МНС, Мінкультури та туризму й місцеві органи влади.

Загалом перевіркою передбачено охопити понад 1 тис. 300 атракціонів.

С.ДУНАС нагадав, що минулого року було рішення про демонтаж в різних регіонах України 50 атракціонів через їх незадовільний стан. В Києві, зокрема, було надано припис про заборону експлуатувати 11 атракціонів, з них 4 – мали підлягати демонтажу, щодо інших – були приписи про усунення певних недоліків.