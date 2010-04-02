Державна підсумкова атестація буде за новими правилами

Міністерство освіти і науки встановило нові правила проведення державної підсумкової атестації у школах.

Як повідомили УНІАН у Центрі дослідження суспільства, в оприлюдненому листі Міносвіти підтверджується проведення з 11 по 18 травня державної підсумкової атестації в 11-х класах у формі підсумкових контрольних робіт.

Також окремо виписано процедуру вирахування середнього балу атестату та переведення його у 200-бальну шкалу. Такий середній бал буде додаватись до суми балів, отриманих абітурієнтом за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

У Центрі дослідження суспільства критикують такий крок міністерства. Зокрема, звертається увага на те, що при оприлюднені цих правил не було внесено зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів на 2010 рік, п. 7.7 яких встановлює, що “для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів”.

Експерт з освітніх реформ центру Інна СОВСУН нагадала, що умови прийому затверджуються наказом міністра, відповідно, вони мають вищу силу, ніж лист, що має тільки рекомендаційний характер. За її словами, внесення змін до наказу потребуватиме затвердження в Міністерстві юстиції.

“Вочевидь, для уникнення складнощів пан ТАБАЧНИК вирішив внести зміни листом. Разом з тим, у разі відсутності змін до умов прийому абітурієнти можуть позиватися до міністерства з вимогами зарахування середнього балу всім абітурієнтам за 12-бальною шкалою. Чи це той хаос, якого сподівається міністр для повної дискредитації чинних умов вступу - незрозуміло. Проте у будь-якому випадку, його дії зі зміни умов вступу за два місяці до початку вступної кампанії є абсолютно некоректними по відношенню до абітурієнтів," - переконана І.СОВСУН.

На думку експерта, сумнівною є також аргументація щодо причин таких дій. “ТАБАЧНИК стверджує, що підвищення ролі атестату необхідне для того, щоб мотивувати учнів у школах вчити усі предмети, а не тільки ті, з яких вони планують складати ЗНО. Водночас, за два місяці до закінчення школи такі кроки позбавлені сенсу і призведуть тільки до відновлення корупції в школах”, - наголошують у Центрі дослідження суспільства.

Посилювати важливість атестату при вступі можливо тільки у разі викорінення соціально-економічних передумов корупції та вирівнювання рівня підготовки в різних школах. “Наразі ж цей крок є популістським заграванням нового міністра з вчителями та нівелюванням досягнень зовнішнього незалежного оцінювання”, - вважають експерти Центру дослідження суспільства.