На вирішення екологічних проблем Калуша уряд обіцяє 86 млн. грн.

На першочергове вирішення екологічних проблем міста Калуша уряд прийняв рішення виділити 86 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації, про це поінформував в Калуші міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА після ознайомлення з проблемами Домбровського кар’єру та з особливо небезпечною територією з проваллями поблизу приватних будинків калушан та мешканців довколишніх сіл.

У Калуській міській раді під головуванням В.ЯЦУБИ відбулася нарада за участю фахівців з геологорозвідки, запрошених з Луганська та Києва.

«Проблема надзвичайно серйозна. Тут потрібні науковий підхід і контроль, аби не закопати державні гроші в землю. – зауважив міністр. – Проекти робіт мають бути науково обгрунтованими. Все будемо робити відкрито, прозоро, виключно з державних інтересів».

В.ЯЦУБА повідомив, що на останньому засіданні Кабінету міністрів України прийнято рішення про виділення місту Калушу 86 млн. грн. «для початку робіт». За його словами, «насамперед треба зупинити розвиток небезпечних подій і негайно подбати про безпеку людей, які проживають на особливо небезпечній території. Відселення людей - це завдання №1 місцевої влади».

«Важливо знайти наукове рішення по хвостосховищах, необхідно віднайти попередню документацію, поспілкуватися з проектантами, місцевими геологами, спеціалістами, які постійно займалися цією проблемою», - наголосив міністр. В.ЯЦУБА повідомив, що він ініціюватиме проведення ще однієї наради з калуського питання - за участю науковців Національної академії наук України, Мінрегіонбуду, Мінпромполітики, МНС та під егідою віце-прем’єра. За його словами, наступна нарада «посилить увагу центру» до калуської проблеми.

27 квітня, В.ЯЦУБА провів в Івано-Франківській облдержадміністрації регіональну нараду щодо розвитку будівельної галузі, у тому числі житлового будівництва. У нараді взяли участь представники Закарпатської, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Волинської та Рівненської областей.

Довідка УНІАН. На території, що знаходиться в зоні надзвичайної екологічної ситуації Калущини –15 провальних воронок, і, як стверджують місцеві фахівці, «ймовірність їх виникнення - до сотні». Відселенню підлягають майже 1300 родин міста Калуша і довколишніх сіл, території яких оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації.

12 лютого 2010 року Верховна Рада ухвалила закон, яким затверджено указ Президента про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська зоною надзвичайної екологічної ситуації.

У своєму указі глава держави зазначає, що внаслідок прийнятих свого часу неправильних рішень щодо розташування й експлуатації хвостосховищ, відвалів, акумулюючих ємностей та способу ліквідації шахтних порожнин, що утворилися в результаті господарської діяльності хімічних підприємств у Калуському районі, було порушено екологічну рівновагу у товщі гірських порід Калуш-Голинського родовища калійних солей. Це спричинило численні провали земної поверхні над площею шахтних полів у Калуші, руйнування будинків і комунікацій, засолення водоносних горизонтів у цьому місті, селах Кропивник і Сівка-Калуська. Того ж дня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.

2 березня 2010 р. уряд Юлії ТИМОШЕНКО виділив з резервного фонду державного бюджету 440 млн. грн. на вирішення екологічних проблем міста Калуш Івано-Франківської області.